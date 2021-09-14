"ملعقة الحرية".. بالفيديو- كويتي يكشف عن منحوتة فنية تقديرا للأسرى الفلسطينيين

كشف النحات الكويتي ميثم عبدال عن منحوتته الفنية "ملعقة الحرية" تقديرا للأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي.

وقال عبدال عبر حسابه على "إنستغرام" (Instagram) "ألف تحية إلى من أذاق الصهاينة مرارة الذل وكسروا جبروت تكبرهم لينتزعوا حريتهم من أشد سجون الاحتلال تحصينا وحراسة بملعقة!".

وتابع "هذه ملعقة الحرية بكل تواضع وكل الاعتزاز"، وأعرب عن أمله في الفرج لكل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولاقت المنحوتة الفنية إعجابا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي العربية، وعلق الأكاديمي الكويتي يوسف الزلزلة بالقول: شكرا للمبدع الفنان ميثم يوسف عبدال على العمل الفني الذي أسماه "ملعقة الحرية" تقديرا للأبطال الفلسطينيين أبطال نفق الحرية، ويثبت الشباب الكويتي دائمًا أنه مع الحق أينما كان.

وقال أحد المتفاعلين "باليد والملعقة يمكنك انتزاع حريتك، بهذا العمل الفني المسمى بـ"ملعقة الحريّة" جسّد الفنان الكويتي ميثم عبدال أسطورة الأسير الفلسطيني وحقّه في انتزاع حريته".

باليد والملعقة يمكنك انتزاع حُريتك، بهذا العمل الفني المُسمى بـ"ملعقة الحُريّة" جسّد الفنان الكويتي ميثم عبدال أسطورة الأسير الفلسطيني وحقّه في انتزاع حُريته.. #نفق_الحرية #الاسرى_في_خطر #جلبوع pic.twitter.com/NTW3KLfL5V — Shada Salhab (@ShadaSalhab) September 13, 2021

شكراً للمبدع الفنان ميثم يوسف عبدال على العمل الفني الذي أسماه "ملعقة الحرية" تقديراً للأبطال الفلسطينيين أبطال نفق الحرية. ويثبت الشباب الكويتي دائماً أنه مع الحق أينما كان. pic.twitter.com/zgK655vwF1 — د.يوسف الزلزلة (@Yousefalzalzala) September 12, 2021

🥄✊🏻 تحية للفنان المبدع ميثم عبدال 👏🏻 https://t.co/7uz4WAlNnZ — عبدالمحسن عمار كاظم (@abdulmuhsen_196) September 12, 2021

المبدع ميثم عبدال https://t.co/CEbkb3t6sp — إيمان شمس الدين (@eshamseddin) September 12, 2021