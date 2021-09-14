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منوعات|كويت

"ملعقة الحرية".. بالفيديو- كويتي يكشف عن منحوتة فنية تقديرا للأسرى الفلسطينيين

"باليد والملعقة يمكنك انتزاع حريتك"، بهذا العمل الفني المسمى "ملعقة الحرية" جسّد الفنان الكويتي ميثم عبدال أسطورة الأسير الفلسطيني وحقه في انتزاع حريته.

منحوتة الفنان الكويتي ميثم يوسف عبدال "ملعقة الحرية" تقديرا للفلسطينيين أبطال نفق الحرية (مواقع التواصل)
منحوتة الفنان الكويتي ميثم يوسف عبدال "ملعقة الحرية" تقديرا للفلسطينيين أبطال نفق الحرية (مواقع التواصل)
14/9/2021

كشف النحات الكويتي ميثم عبدال عن منحوتته الفنية "ملعقة الحرية" تقديرا للأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي.

وقال عبدال عبر حسابه على "إنستغرام" (Instagram) "ألف تحية إلى من أذاق الصهاينة مرارة الذل وكسروا جبروت تكبرهم لينتزعوا حريتهم من أشد سجون الاحتلال تحصينا وحراسة بملعقة!".

وتابع "هذه ملعقة الحرية بكل تواضع وكل الاعتزاز"، وأعرب عن أمله في الفرج لكل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولاقت المنحوتة الفنية إعجابا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي العربية، وعلق الأكاديمي الكويتي يوسف الزلزلة بالقول: شكرا للمبدع الفنان ميثم يوسف عبدال على العمل الفني الذي أسماه "ملعقة الحرية" تقديرا للأبطال الفلسطينيين أبطال نفق الحرية، ويثبت الشباب الكويتي دائمًا أنه مع الحق أينما كان.

وقال أحد المتفاعلين "باليد والملعقة يمكنك انتزاع حريتك، بهذا العمل الفني المسمى بـ"ملعقة الحريّة" جسّد الفنان الكويتي ميثم عبدال أسطورة الأسير الفلسطيني وحقّه في انتزاع حريته".

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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رسم: رأفت الخطيب
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