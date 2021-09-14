شاهد- الضباب يرسم لوحات ساحرة في أردهان التركية

رسم الضباب صباح اليوم الثلاثاء لوحات ومناظر ساحرة في أفق ولاية أردهان شرقي تركيا. وقد شهدت الولاية هطول الأمطار الليلة الماضية، قبل أن تتوقف وتترك مكانها للضباب في ساعات الصباح.

لوحات ومناظر ساحرة بسبب الضباب في أفق ولاية أردهان شرقي تركيا (الأناضول)

وبالرغم من صعوبة الرؤية في ظل الضباب الكثيف، فإنها أدت من جهة إلى مناظر في غاية الروعة في بعض المناطق، مثل الجامعة، وطريق أرتفين.

من المناظر الساحرة في ولاية أردهان بعد هطول الأمطار الليلة الماضية (الأناضول)

عن أردهان

ومدينة أردهان هي عاصمة ولاية أردهان، وتقع شمال شرق تركيا وهي محاذية للأراضي الجورجية، وتبلغ مساحتها 5579 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 105 آلاف و454 نسمة.

وأردهان مدينة لطيفة يسود أجواءها مناخ قاري حيث يكون الشتاء فيها طويلًا، وتتميز بتاريخ عريق يعود إلى 3 آلاف سنة، احتضنت خلالها العديد من الحضارات التي خلفت آثارا عريقة، بالإضافة إلى تمتعها بطبيعة ساحرة من هضاب وبحيرات وغيرها من المناطق الطبيعية الجميلة، ومنها:

الأمطار تتوقف في أردهان وتترك مكانها للضباب في ساعات الصباح (الأناضول)

قلعة أردهان

بُنيت قلعة أردهان بأمر من السلطان العثماني سليمان القانوني في أواسط القرن 16. وبحسب أعمال البحث والتنقيب المجراة في المنطقة المحيطة بالقلعة، فإن هذه المنطقة تعود لحوالي ألفين إلى 3.5 آلاف سنة قبل الميلاد.

وتقع القلعة على الضفة الشمالية لنهر "كولا" في مركز المدينة، وتتميز أيضا بشكلها المستطيل، وأبراجها المضلعة، ويتكون سورها من أحجار البازلت المتينة بطول يبلغ 745 مترًا.

لوحة رسمها الضباب صباح اليوم الثلاثاء في سماء ولاية أردهان شرقي تركيا (الأناضول)

بحيرة تشلدر وآثار مدينة أكتشاكاله

من حيث المساحة تأتي بحيرة تشلدر الثانية من بين البحيرات التركية بعد بحيرة "فان" في منطقة شرق الأناضول، وتبعد عن مركز المدينة مسافة 45 كيلومترًا.

وتتجمد البحيرة في فصل الشتاء، وتبلغ سماكة جليدها مترًا واحدًا، وتنظم فيها مسابقات التزلج على الجليد في كل عام.

كما توجد فيها جزيرة أكتشاكاله التي تضم آثارًا تعود إلى العصر الحجري الحديث، وهناك قلعة الشيطان، والكتابات الأثرية المحفورة في قرية طاش كوبري، وقصر حامشي أوغلو راسم بيك، ومغارتا أوفوندو وأورتاكنت، وغيرها الكثير.