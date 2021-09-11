أفاد تقرير بأن امرأة فرنسية مسنة قادت سيارتها لمسافة 60 كيلومترا في الاتجاه المعاكس في طريق سريع بفرنسا قبل أن توقفها الشرطة.

ووفقا لتقرير في صحيفة "ويست فرانس" (Ouest-France)، أوقف رجال الشرطة على دراجات نارية المرأة التي تبلغ 71 عاما والتي لم تصب بأذى في وقت متأخر من أمس الجمعة.

واضطرت الشرطة لإغلاق جزء من الطريق لحماية السيارات الأخرى، ولكن استغرق الأمر منهم ساعة ونصف الساعة لإيقاف المرأة في الطريق السريع "إيه 11" (A11) بغربي فرنسا.

وساهمت الاحتياطات التي أجرتها الشرطة في عدم وقوع أي حوادث رغم خطورة ما فعلته السيدة المسنة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة الغريبة التي كان من الممكن أن تتسبب في كارثة كبيرة.