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امرأة فرنسية تقود سيارتها 60 كيلومترا في الاتجاه المعاكس على طول طريق سريع

أحد رجال الشرطة الفرنسية (رويترز)
أحد رجال الشرطة الفرنسية (رويترز)
11/9/2021

أفاد تقرير بأن امرأة فرنسية مسنة قادت سيارتها لمسافة 60 كيلومترا في الاتجاه المعاكس في طريق سريع بفرنسا قبل أن توقفها الشرطة.

ووفقا لتقرير في صحيفة "ويست فرانس" (Ouest-France)، أوقف رجال الشرطة على دراجات نارية المرأة التي تبلغ 71 عاما والتي لم تصب بأذى في وقت متأخر من أمس الجمعة.

واضطرت الشرطة لإغلاق جزء من الطريق لحماية السيارات الأخرى، ولكن استغرق الأمر منهم ساعة ونصف الساعة لإيقاف المرأة في الطريق السريع "إيه 11" (A11) بغربي فرنسا.

وساهمت الاحتياطات التي أجرتها الشرطة في عدم وقوع أي حوادث رغم خطورة ما فعلته السيدة المسنة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة الغريبة التي كان من الممكن أن تتسبب في كارثة كبيرة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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