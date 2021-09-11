استخدمت الخطوط الجوية الفرنسية برحلتها 342 من مطار باريس شارل ديغول لمطار مونتريال الدولي بكندا الوقود البديل من الزيت، في رحلة عابرة للقارات دامت لأكثر من 7 ساعات فوق المحيط الأطلسي.
امرأة فرنسية تقود سيارتها 60 كيلومترا في الاتجاه المعاكس على طول طريق سريع
11/9/2021
أفاد تقرير بأن امرأة فرنسية مسنة قادت سيارتها لمسافة 60 كيلومترا في الاتجاه المعاكس في طريق سريع بفرنسا قبل أن توقفها الشرطة.
ووفقا لتقرير في صحيفة "ويست فرانس" (Ouest-France)، أوقف رجال الشرطة على دراجات نارية المرأة التي تبلغ 71 عاما والتي لم تصب بأذى في وقت متأخر من أمس الجمعة.
واضطرت الشرطة لإغلاق جزء من الطريق لحماية السيارات الأخرى، ولكن استغرق الأمر منهم ساعة ونصف الساعة لإيقاف المرأة في الطريق السريع "إيه 11" (A11) بغربي فرنسا.
وساهمت الاحتياطات التي أجرتها الشرطة في عدم وقوع أي حوادث رغم خطورة ما فعلته السيدة المسنة.
وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة الغريبة التي كان من الممكن أن تتسبب في كارثة كبيرة.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية