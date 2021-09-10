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تعرف على من يرغب ترامب في لكمه بذكرى 11 سبتمبر

معروف عن ترامب (يمين) حبه رياضة الملاكمة (رويترز-أرشيف)
معروف عن ترامب (يمين) حبه رياضة الملاكمة (رويترز-أرشيف)
10/9/2021

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الخميس إنه يريد منازلة الرئيس الحالي جو بايدن في حلبة للملاكمة، متعهدا بإسقاطه في ثوان. وجاء تصريح ترامب خلال مشاركته هاتفيا في مؤتمر صحفي للترويج لمباراة ملاكمة احترافية ستقام غدا السبت في الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لتفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي قال ترامب "إذا كان علي اختيار شخص لأنازله في حلبة ملاكمة، فإنني أعتقد بأن أسهل نزال سيكون مع جو بايدن، لأنه سيكون نزالا سريعا جدا، وسأسقطه أرضا خلال الثواني الأولى".

ونال تصريح الرئيس الأميركي السابق ضحك وتصفيق من الملاكميْن اللذين سيشتركان في النزال، وهما إيفاندر هوليفيلد وفيكتور بلفورت، فضلا عن الحاضرين في المؤتمر الصحفي.

ترامب معلقا

ومن المتوقع أن يشارك ترامب وابنه البكر في التعليق الصوتي على مباراة الملاكمة الاحترافية التي ستجمع هوليفيلد وبلفورت في أحد فنادق مدينة هوليود بولاية فلوريدا (جنوب شرقي أميركا)، ومعروف عن ترامب حبه مباريات الملاكمة ومتابعتها.

وكان ترامب لجأ سابقا إلى الملاكمة من أجل تمرير رسائل سياسية لخصومه؛ إذ نشر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 صورة مركبة له في شكل ملاكم مفتول العضلات عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وظهر ترامب في الصورة على هيئة ملاكم عاري الصدر، ويرتدي قفازين وحزام الفوز؛ كأنه بطل منتصر بعد مباراة ملاكمة. ولم يرفق الرئيس الأميركي آنذاك أي تعليق مع الصورة، وقال عدد من متابعيه عبر الموقع إنها ترمز إلى أن ترامب قادر على الخروج فائزا في معركته السياسية مع الديمقراطيين.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية

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