تتدفق مياه مضيق البوسفور بين قارتي آسيا وأوروبا، وكأنه يُقسم مدينة إسطنبول التركية إلى شطري قصيدة ساحرة، بينما تعزف السفن العابرة على أوتاره سيمفونية من الطبيعة المتناغمة.

وتعد المنطقتان الواقعتان على ضفاف الشطرين ملتقى للحضارات والآثار والثقافات التاريخية، كما تنتشر على أطراف المضيق عدة مناطق سياحية ومن أبرزها "بيبك" على الجانب الأوروبي.

وتحظى منطقة بيبك بإقبال كبير بين السياح من مختلف الجنسيات، لما تقدمه من توليفة سياحية تجمع بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة، لا سيما في مشهد عبور البواخر بين البحرين الأسود ومرمرة.

وتحرص السلطات التركية على مراعاة اتخاذ أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا وتوفير موسم سياحي آمن في البلاد.

تعد المنطقتان الواقعتان على ضفاف الشطرين ملتقى للحضارات والآثار والثقافات التاريخية (الأناضول)

قلعة تاريخية

منحت الطبيعة مدينة إسطنبول جمالا خاصا متوجا بمضيق البوسفور مما جعلها قبلة عشاق السياحة الشاطئية والتاريخية، فكل زاوية من المدينة التركية العريقة تفوح بالمناظر الساحرة بالتوازي مع المناطق الأثرية الزاخرة.

وتتمتع منطقة بيبك بنقاء الأجواء وسحر الطبيعة مما يجعلها مزارا لسكان المدينة والولايات التركية والسياح الأجانب.

كما تضم المنطقة قلعة "روملي حصار" العثمانية، التي تعد إحدى أعرق القلاع وأكثرها هيبة في تركيا، فضلا عن إطلالتها المميزة بين الأشجار على مضيق البوسفور.

وشيّد السلطان العثماني محمد الثاني، المعروف باسم الفاتح، القلعة في نحو 4 أشهر، لتكون ركيزة لفتح القسطنطينية (إسطنبول) عام 1453، حيث يبلغ ارتفاع أسوارها 82 مترا.

وتتميز القلعة بأبراجها الشاهقة الارتفاع التي لعبت دورا حاسما في فرض الحصار حول المدينة عندما فتحها العثمانيون، خاصة بموقعها المباشر على مضيق البوسفور لتقييد حركة مرور السفن، وإحكام السيطرة.

واختار السلطان الفاتح تشييد القلعة في ذلك الموقع لقطع خطوط الإمداد القادمة إلى القسطنطينية من البحر الأسود، وصد الهجمات المحتملة شمالي البوسفور، وهو ما أسهم عمليا في فتح المدينة.

وحديثا باتت القلعة التاريخية مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية، كونها واحدة من أهم المتاحف والمواقع الأثرية، إذ تحوي أسوارا، وأبراجا، ومدرجا، وجامعا، إضافة إلى موقعها الساحر لالتقاط الصور التذكارية المميزة.

بيبيك تضم قلعة "روملي حصار" العثمانية التي تعد إحدى أعرق القلاع وأكثرها هيبة في تركيا (الأناضول)

فصوص الماس

تقع المنطقة على ساحل البوسفور مباشرة، حيث يجمع المضيق البحرين الأسود ومرمرة، وحيث تسير البواخر والقوارب يوميا بمختلف أحجامها تنقل البضائع وتنظم جولات سياحية للزائرين.

كما تطل منطقة بيبك على "جسر السلطان محمد الفاتح" المعلق، حيث تتلألأ أضواء السيارات العابرة على الجسر ليلا، لتضفي سحرا مميزا على المنطقة بأكملها.

وتترصع الحدائق بألوان أشجارها وزهورها كفصوص الماس حول المنطقة، ومن أبرزها حديقة التوليب الشهيرة، حيث تلتقي خضرة الأشجار مع زرقة المياه، لتهب نسمات طيبة خلال جولة التنزه في المنطقة وحدائقها.

في حين يشكل الشطر الآسيوي بإطلالته من منطقة بيبك إضافة طبيعية، ففي النهار له جمال جذاب، وفي الليل له سحر خاص مع الأضواء المتميزة الصادرة عن المنطقة.

البواخر والقوارب تسير يوميا بمختلف أحجامها تنقل البضائع وتنظم جولات سياحية للزائرين (الأناضول)

ملتقى العشاق

وتتراص طاولات الإفطار والعشاء داخل المقاهي والمطاعم المنتشرة في منطقة بيبك، ليجتمع حولها العائلات والعشاق لا سيما في أيام العطلات ونهايات الأسبوع.

كما يجتمع الأصدقاء على طاولات الغداء يوميا، لما توفره مقاهي ومطاعم المنطقة من ترفيه وسحر ومناظر خلابة بإطلالتها المباشرة على مضيق البوسفور.

وعادة تكون المنطقة محطة بارزة لمشاهير تركيا من الفنانين والممثلين والمطربين، إذ يقطن العديد منهم في الفلل والمنازل المنتشرة على مضيق البوسفور.

وعلى ضفتي طريق الساحل المتميز، يلتقي عشاق ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، من المسير على الأقدام، وركوب الدراجات الهوائية، والركض، والمشي وصيد الأسماك، فضلا عن ركوب "السكوتر الكهربائي".

وتشتهر منطقة بيبك أيضا بعدد كبير من المتاجر التي تبيع عجينة اللوز الحلو ومحلات الحلويات، وكذلك عدد كبير ومميز من المطاعم والمقاهي، التي تقدم أشهى وأطيب المأكولات التركية التقليدية والغربية والمأكولات البحرية.