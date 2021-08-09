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شاهد: مراكز التلقيح ضد كورونا في تونس.. غناء ورقص وتوزيع ماء بارد على المنتظرين

جهود استثنائية للإسهام في إنجاح اليوم الافتتاحي الأول للحملة المكثفة للتلقيح في كامل أرجاء تونس (مواقع التواصل)
جهود استثنائية للإسهام في إنجاح اليوم الافتتاحي الأول للحملة المكثفة للتلقيح في كامل أرجاء تونس (مواقع التواصل)
9/8/2021

تداولت المنصات التونسية على نحو واسع مقطع فيديو لمواطن في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس) وهو يسقي المنتظرين في طوابير التلقيح ضد كورونا ماء باردا لتفادي الحر.

 

الحملة المكثفة للتلقيح في تونس تتوزع على 333 مركز تلقيح (مواقع التواصل)

وأحضر المواطن عربة ممتلئة بالثلج وقارورات المياه الباردة لتوزيعها على المنتظرين دورهم من أجل التطعيم ضد كورونا، خصوصا أن منطقة قفصة تقع في الجنوب الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وفي مركز آخر، استطاعت فرقة من الفلكلور الشعبي إضفاء نوع من البهجة على صفوف المواطنين الذين ينتظرون من أجل أخذ اللقاح، بالمقابل صنع المسنّون الذين توافدوا على مراكز التلقيح الحدث عبر المنصات.

المصدر : وكالة سند

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