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بعضها يصل سعره 40 ألف دولار.. شاهد- عراقي يبيع أنواعا نادرة وفريدة من السبح

بعض السبح تصنع من الأحجار الكريمة والفريدة أو الخرزات النادرة المستوردة من الخارج، وهذا ما أكسب أبو بكر شهرة واسعة

صلاح حسن بابان
9/8/2021

أربيل- بمحله الصغير وسط السوق الرئيسي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، ينفرد ديار أبو بكر (45 عاماً) ببيع وصنع السبح اليدوية النادرة والفريدة التي يصل سعر البعض منها إلى 40 ألف دولار.

وتصنع بعض السبح من الأحجار الكريمة والفريدة أو الخرزات النادرة المستوردة من الخارج، وهذا ما أكسب أبو بكر شهرة واسعة، ويتردد عليه الكثير من الزبائن العراقيين والخليجيين العاشقين للسبح النادرة.

ويعدّ النوع المسمى "الكهرب المخلف" أحد أكثر السبح رواجا، حيث يتجاوز سعر الغرام الواحد من هذا النوع 150 دولاراً، ليكون سعر السبحة الواحدة التي تتكون من 33 خرزة 10 آلاف دولار أميركي، بالإضافة للنوع النادر الآخر "الكهرب البولوني".

ورغم أنّ "الكهرب المخلف" يعد الأكثر طلباً من الزبائن، فإن هناك نوعا آخر يسمى "الشجر المورّد" فيه دمارات بيضاء وهو باهظ الثمن جداً ويصل سعره إلى نحو 40 ألف دولار أميركي بوزن 111 غراما.

وعلاوة على هذه الأنواع النادرة والفريدة ذات الأسعار العالية جداً، هناك أنواع أخرى من السبح متوسطة الأسعار وتتراوح من 100 و5000 دولار أميركي.

المصدر : الجزيرة

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