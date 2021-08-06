أربيل – في حالة غريبة ولافتة يتغير لون بركة ماء أو نهر صغير يسمى "قوره كو" متفرع من نهر رانيه في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق إلى ألوان مختلفة، منها البنفسجي والوردي والأبيض خلال فصول السنة، ولا سيما في الصيف، بالإضافة إلى الأخضر والأزرق أحيانا.

يتراوح عمق هذه البركة بين 25 و27 مترا، وعرضها بين 360 و370 مترا، وعلى الرغم من وجود كميات كبيرة من الكبريت والأملاح فيها فإن الجهات المعنية لم تجد تفسيرا علميا حتى الآن يبين سبب تغير لونها إلى عدة ألوان، بالإضافة إلى وجود طعم ورائحة لها.

وهذا ما جعلها نقطة جذب لسكان المنطقة والسياح أيضا لزيارتها للعلاج من الأمراض الجلدية، وتحديدا الحساسية والحكة خلال فصل الربيع.

ويشير الخبير في مجال البيئة سردار عبد الرحمن إلى أن فريقا ألمانيا زار المنطقة قبل سنوات وأجرى بحثا علميا ودراسة معمقة للمواصفات الموجودة في هذه البركة دون غيرها وتوصل إلى نتائج مذهلة، أبرزها أنه يعيش فيها نوع من السلاحف يتجه إلى الانقراض في العالم باستثناء هذه المنطقة، مع وجود أسماك وديدان صغيرة فيها.

ويذهب مختصون آخرون إلى أن السبب يكمن في الكبريت الموجود فيها، بالإضافة إلى الملح.