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بشعره.. لبناني يجرّ شاحنة إطفاء تحية لضحايا انفجار المرفأ

رياشي جرّ شاحنة إطفاء تزن 12 طنا بسلسلة معدنية مربوطة في شعره (الوكالة الوطنية للإعلام)
رياشي جرّ شاحنة إطفاء تزن 12 طنا بسلسلة معدنية مربوطة في شعره (الوكالة الوطنية للإعلام)
30/8/2021

قام مارون رياشي -لبناني مُلقب بصاحب أقوى شعر- أمس الأحد بجرّ شاحنة إطفاء بشعره؛ تحية لضحايا انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

هذا العرض جرى في منطقة واجهة بيروت البحرية، بحضور هيثم الصياد ممثل محافظ بيروت، ووفد من فريق إطفاء العاصمة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وجرّ رياشي (48 عاما) شاحنة إطفاء تزن 12 طنا بسلسلة معدنية مربوطة في شعره، ثم سحب سيارتي إسعاف بالطريقة نفسها.

وذكرت الوكالة أن رياشي قدم هذا العرض تحية لضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وفي الرابع من أغسطس/آب 2020، حدث انفجار في المرفأ أسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف جريح، فضلا عن دمار مادي كبير في الأبنية السكنية والتجارية.

وقالت الناشطة فريال خوري موسى -أثناء العرض- إن الانفجار المروع لم يميز ضحية عن أخرى، وسيبقى أولئك الشهداء خالدين في ذاكرة الوجود، وستبقى بيروت عروسة المروج وربيع الفصول.

وأضافت أن الأبطال لا يكرمهم إلا الأبطال، لذلك بادر البطل اللبناني العالمي صاحب أقوى شعر مارون الرياشي إلى تقديم نفسه لإقامة عرض لتكريم جميع أرواح الشهداء من مدنيين وعسكريين، وعلى رأسهم فوج الإطفاء.

ومن بين ضحايا الانفجار 10 من عناصر فريق إطفاء بيروت لقوا حتفهم أثناء محاولتهم إطفاء نيران اندلعت في العنبر 12 بالمرفأ قبيل وقوع الانفجار الكارثي.

وحسب تقديرات رسمية، فإن العنبر رقم 12 كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادَرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

ومن حين إلى آخر، يشهد لبنان فعاليات احتجاجية تطالب بتحقيق العدالة ورفع الحصانة عن المسؤولين الذين يطلب القضاء خضوعهم للتحقيق في هذا الانفجار.

المصدر : وكالة الأناضول

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