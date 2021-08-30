احتفى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفوز الذي حققه نجم العراق في رمي الثقل، جراح نصار، وبحصوله على الميدالية الفضية بدورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وبفارق سنتيمتر واحد عن صاحب الميدالية الذهبية.

وأثنى عراقيون على بطلهم العالمي، الذي سبق أن فاز بذهبية بطولة العالم ومسابقات أخرى، في مسابقة رمي الثقل.

وأبرز نشطاء الظروف الإنسانية والاقتصادية للبطل نصار، خلال تناولهم لخبر حصده الميدالية الفضية بمسابقة رمي الثقل، كاشفين عن الواقع المؤلم الذي يعيشه البطل العراقي، رغم تربعه على عروش البطولات الدولية لسنوات.

ويعمل نصار المولود في محافظة ذي قار (جنوبي العراق) في العام 1991، بائعا للخضار وفي محل متواضع، في حين يقوم بتدريباته داخل بيته وفي ظروف غير مناسبة لتحقيق ما حققه طيلة السنوات الماضية.

وكتب الصحفي الرياضي العراقي، علي رياح، على حسابه في فيسبوك "الإنجاز العظيم الذي حققه جراح نصار، إنما هو صرخة احتجاج جديدة يطلقها أبطالنا بحق من يتجاهلهم، أو يظلمهم، أو يغتني على حساب إفقارهم".

ونشر الصحفي العراقي، حسين البهادلي، صورا للبطل جراح نصار، على حسابه في فيسبوك، وهو يعمل في بيع الخضار، وعلق عليها قائلا "جراح نصار ستنهال التهاني عليك كالمطر لكنهم سيتناسونك كما حصل في أولمبياد 2016 وستعود حينها إلى عملك كي تحصل على رزقك بالحلال".

وكتب الصحفي العراقي، محمود النجار، على حسابه في تويتر "بطل عالمي وبائع تفاح. جراح نصار بطل عالمي بدفع جلة (رمي الثقل)، نصار حائز على عدة ميداليات ببطولات مختلفة، ولكن للأسف نصار يشتغل صاحب بسطية بقالة في مدينته".

وعلق النجم السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم، سعد قيس، عبر حسابه على تويتر، قائلا "البطل جراح نصار حقق للعراق مالم يحققه السياسيون منذ ٢٠٠٣".

وأضاف قيس "ألف قبلة على جبينك يا ابن العراق البار لأنك رفعت اسم وعلم العراق عاليا بفوزك بفضية في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو".

بطل عالمي وبائع تفاح..

جراح نصار بطل عالمي بدفع جلة (رمي الثقل). من العراق سكنة محافظة ذي قار

اليوم نصار فاز بأول ميدالية فضية للعراق في الألعاب البارالمبية ٢٠٢٠ طوكيو اليابان. نصار حائز على عدة ميداليات ببطولات مختلفة.. ولكن للأسف نصار يشتغل صاحب بسطية بقالة في مدينته. pic.twitter.com/c1KiEEVLmT — محمود النجار | Mahmoud Al-Najjar (@Mahmood_Najar) August 29, 2021

وكان نصار قد حقق خلال السنوات السابقة إنجازات دولية عدة في ألعاب القوى، أبرزها فضية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2019 في دبي، وذهبية دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية عام 2018 في إندونيسيا، وذهبية بطولة فزاع لألعاب القوى البارالمبية عام 2018 في الإمارات، وذهبية بطولة العالم لألعاب القوى عام 2017 في لندن، وذهبية الألعاب البارالمبية الصيفية عام 2016 في البرازيل، وذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 2015 عام في قطر.