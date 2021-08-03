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فيديو مؤثر.. أطفال في الجزائر يتبرعون بحصالة نقودهم لمرضى كورونا

3/8/2021

انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر قصص عدة مؤثرة لأطفال صغار تبرعوا بحصالاتهم بغرض مساعدة مرضى كورونا "كوفيد-19".

وتداول مدوّنون في فيسبوك فيديو لطفلين صغيرين اقتربا من مقرّ إحدى الجمعيات الخيرية في باب الواد بالعاصمة في الجزائر دون أن يكشفها عن وجهيهما.

طفلان يتبرعان بدراجتيهما من أجل مرضى كورونا في الجزائر (مواقع التواصل)

وفي المسيلة جنوبي البلاد تقدم طفلان آخران بالكمامة ومنحا دراجتيهما لمنظمي التبرعات، قبل أن يشتري الدراجتين أحد الأشخاص بشرط إعادتهما إلى الطفلين، وذلك لم يتسنّ إذ لم يتمكن المنظمون من تحديد هويتهما.

 

المصدر : وكالة سند

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