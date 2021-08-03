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بالفيديو.. بطل أولمبي يحيك الصوف أثناء مشاهدته منافسات الغطس في طوكيو

الغطاس البريطاني تومي ديلي: الشيء الوحيد الذي جعلني عاقلا طوال هذه العملية برمتها هو حبي للحياكة والكروشيه وكل شيء للخياطة

البطل الأولمبي ديلي حرص على ممارسة هوايته المفضلة بشكل متكرر من مقاعد المتفرجين في طوكيو (مواقع التواصل)
البطل الأولمبي ديلي حرص على ممارسة هوايته المفضلة بشكل متكرر من مقاعد المتفرجين في طوكيو (مواقع التواصل)
3/8/2021

التقطت الكاميرات واحدة من أطرف اللقطات التي شهدتها دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية "أولمبياد طوكيو" حين أظهرت الغطاس البريطاني تومي ديلي، صاحب ذهبية مسابقة ثنائي الغوص المتزامن مسافة 10 مترا، وهو يحيك الصوف أثناء مشاهدة باقي المنافسات.

وحرص ديلي على ممارسة هوايته المفضلة بشكل متكرر من مقاعد المتفرجين، حيث أظهر مقطع فيديو آخر اللاعب يحيك الصوف أيضا، حيث أنتجت خيوطه قطعة كبيرة رسم عليها علم بريطانيا إلى جانب علامة الأولمبياد.

وكان الغطاس البريطاني أعلن في مقطع فيديو نشره مؤخرا، عبر حسابه على إنستغرام، عن صناعة حقيبة صغيرة من الصوف، قام بحياكتها بنفسه خصيصا للميدالية الذهبية الأولمبية التي توج بها في طوكيو مع مواطنه ماتي لي.

وقال ديلي في المقطع "الشيء الوحيد الذي جعلني عاقلا طوال هذه العملية برمتها هو حبي للحياكة والكروشيه وكل شيء للخياطة".

وأضاف "لكن ليس هذا فقط، لقد جعلت ميداليتي مريحة هذا الصباح لمنع خدشها.. لذا ها هي.." في إشارة إلى الجراب أو الحقيبة الصوفية الصغيرة التي صنعها بنفسه ليضع فيها الجائزة.

 

وأوضح "وكل ذلك يتم وضعه بشكل جيد للحصول على حقيبة صغيرة لأحمل فيها ميداليتي لحمايتها من أي خدش".

المصدر : وكالة سند

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