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منوعات|سودان

فرحة ومشاركة فنية.. حفل زفاف جماعي لعدد من ذوي الإعاقة في السودان

الحفل هو الثاني امتدادا لمشروع تزويج "ذوي الهمم" في محاولة لمساندتهم والوقوف معهم لنيل حقهم في الزواج (مواقع التواصل )
الحفل هو الثاني امتدادا لمشروع تزويج "ذوي الهمم" في محاولة لمساندتهم والوقوف معهم لنيل حقهم في الزواج (مواقع التواصل )
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:12 PM (مكة المكرمة)

أقيم حفل زفاف جماعي لعدد من ذوي الإعاقة، تخللته مراسم وطقوس الأفراح والأغاني وسط فرحة عارمة في السودان، وأظهرت مقاطع مصورة نشرها حساب "أهلنا" عبر فيسبوك مقتطفات من حفل الزفاف لعدد من ذوي الإعاقة الحركية والصم والبكم والمقعدين، في إحدى القاعات بشارع النيل بالعاصمة الخرطوم.

وأبدى متفاعلون من متابعين وحاضرين ومن أصدقاء العرسان وذويهم سعادتهم البالغة بعقد القران وحفل الزفاف، وعدّوه حقا إنسانيا يضمن سلامة المجتمع واتزانه.

وأكد قائمون على الجمعية أن الحفل هو الثاني امتدادا لمشروع تزويج "ذوي الهمم"، في محاولة لمساندتهم والوقوف معهم، لنيل حقوقهم في الزواج والتكاثر وعيش حياة طبيعية.

كما شارك عدد من الفنانيين السودانين على مختلف توجهاتهم، لإحياء الحفل بأغنيات الأفراح المتنوعة، وهو ما ضاعف سعادة العرسان والحاضرين.

المصدر : وكالة سند

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