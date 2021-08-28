لماذا يعتبر الرقم 7 رمز الحظ عند الأميركيين؟

الرقم سبعة فريد من نوعه ووحيد وغريب. ويفسر البشر هذه الخاصية الحسابية بطرق ثقافية، فمن خلال ربط رقم سبعة بمجموعة من الأشياء، أنت تجعلها هي أيضا مميزة نوعا ما

إذا طلبت من أي شخص في أميركا أن يختار رقما من 1 إلى 10، فإنه سيختار على الأرجح رقم 7، ولكن لماذا؟ في الواقع، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الرقم 7 رقم الحظ بالنسبة للعديد من الأشخاص حول العالم.

وتستعرض الكاتبة إيما توبينفيلد قائمة بأهم الأسباب التي تجعل الناس يستبشرون خيرا بالرقم 7، في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية.

استطلاع الرقم المفضل

هناك عجائب الدنيا السبع، والأقزام السبعة، و7 أيام في الأسبوع، و7 ألوان في قوس قزح، و7 نوتات موسيقية على السلم الموسيقي، والقائمة مستمرة.

يعتقد بعض العلماء وخاصة علماء الرياضيات أن هناك خصائص محددة للرقم 7 تجعله مفضلا لدى الناس. لهذا السبب، قرر عالم الرياضيات والكاتب في صحيفة "الغارديان" أليكس بيلوس إجراء استطلاع لمعرفة الرقم المفضل لدى العالم من خلال تصويت عام جماعي على موقعه على الويب.

7 هو الرقم الوحيد بين الأرقام بين 1 و10 الذي لا يقبل القسمة على أي منها (شترستوك)

وقدم المشاركون تفسيرات مختلفة لسبب اختيارهم هذا الرقم. وفي كثير من الأحيان، أشار البعض إلى أن الرقم يرتبط بتاريخ مهم، أو يشير ببساطة إلى "المودة والدفء". وقد كانت الغلبة للأرقام الفردية، بينما تبين أن الأرقام الأخرى التي تنتهي بالرقم 5 أو 0 غامضة للغاية بالنسبة لمعظم الأشخاص. وفي المحصلة، كان الرقم المفضل على مستوى العالم وفقا لاستطلاع بيلوس هو الرقم 7.

خصائص الرقم 7

يوضح بيلوس أن " الرقم 7 هو الوحيد بين الأرقام التي تتراوح بين 1 و10 الذي لا يقبل القسمة أو المضاعفة ضمن أرقام تلك المجموعة، فالأرقام 1 و2 و3 و4 و5 يمكن مضاعفتها لتصبح 2 و4 و6 و8 و10. والرقم 9 يمكنه قسمته على 3. ولهذا فإن الرقم 7 هو الرقم الوحيد بين 2 و10 الذي ليس مضاعفا أو عامل قسم للأرقام الأخرى.

ويضيف بيلوس "بهذه الطريقة رقم الحظ 7 فريد من نوعه ووحيد وغريب، ويفسر البشر هذه الخاصية الحسابية بطرق ثقافية، فمن خلال ربط رقم 7 بمجموعة من الأشياء، أنت تجعلها هي أيضا مميزة نوعا ما. والمغزى هنا هو أننا دائما ما نكون حساسين للأنماط الحسابية، وهذا يؤثر على سلوكنا حتى لو لم نكن مدركين لذلك".

الرقم 7 هو أساس العديد من الأساطير والقصص الفلكلورية (شترستوك)

الرقم 7 في الثقافات الأخرى

أضافت الكاتبة أن هناك علاقة قوية بين الرقم 7 والعديد من الأديان حول العالم. رقم الحظ 7 هو أساس العديد من الأساطير والقصص الفلكلورية، فعلى سبيل المثال، تشير المعتقدات القديمة من جميع أنحاء العالم إلى أن الابن السابع للابن السابع يكون لديه قوى سحرية (تضم الخير والشر). لهذا السبب، يستخدم الرقم 7 لتجسيد فكرة الاكتمال.

وفي كل من الدين الإسلامي واليهودي، هناك 7 سماوات، كما يدور المسلمون حول الكعبة 7 مرات أثناء أداء فريضة الحج في مكة. ويمثل الرقم 7 الانسجام الذي يشمله الين واليانغ والعناصر الخمسة في مدرسة الكونفوشيوسية. وهناك 7 عوالم عليا و7 عوالم سفلى في الديانة الهندوسية، وفي البوذية على سبيل المثال، خطى بوذا عندما ولد 7 خطوات.