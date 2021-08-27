شاهد- الأسترالي ماديسون يسير على مياه البوسفور بدراجة نارية مبتكرة

اشتُهر ماديسون بأنه مؤد بهلواني مميز بالدراجات النارية، ويحب عمل المشاهد الخطيرة والقفز من أماكن عالية باستخدام الدراجة النارية

عبر الدراج العالمي روبي ماديسون مضيق البوسفور في إسطنبول، بدراجته النارية المصممة بطريقة مبتكرة لتصبح قادرة على السير على المياه.

Ben de #motosiklet kullandığımı düşünüyordum.🙂 Kendi tasarladığı özel motosikletiyle su üzerinde gidebilen tek isim olan Robbie Maddison #İstanbul Boğazı’nda sıra dışı bir gösteriye imza attı.

🏍👏👏 pic.twitter.com/VywzfpVZTl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 25, 2021

ونشر والي إسطنبول علي يرليكايا، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر الأربعاء، مقطع فيديو للحظة انطلاق الدراج الأسترالي من نقطة معينة للمرور من أسفل مضيق البوسفور، وعودته من حيث انطلق دون سقوطه في مياه البحر، وسط تصفيق وتحية الحاضرين.

🏍🌊 Özel yapım motosikletiyle su üzerinde İstanbul Boğazı'nı geçti ▪ Dünyaca ünlü motokros yarışçısı Robbie Maddison, kendi tasarladığı motosikletiyle İstanbul Boğazı'nı su üzerinde geçerek bir ilke imza attı. https://t.co/4h0V8j21Gg pic.twitter.com/teb8sOJeRB — Haber 7 (@Haber7) August 25, 2021

وعبّر يرليكايا عن دهشته مما فعله ماديسون، معلقا على الفيديو "وضع ماديسون، وهو الاسم الوحيد الذي يمكنه ركوب الماء، بدراجته النارية الخاصة التي صممها، توقيعه الخاص في عرض استثنائي بمضيق إسطنبول".

It's all fun and games until 0:20 😳 Robbie Maddison riding his motorbike down a ski jump is the energy we need on a Tuesday 🔥 pic.twitter.com/6dSqJI8UzP — Red Bull Canada (@RedBullCanada) July 6, 2021

واشتُهر ماديسون بأنه مؤد بهلواني مميز بالدراجات النارية، ويحب عمل المشاهد الخطيرة والقفز من أماكن عالية باستخدام الدراجة النارية، وكانت تجربة ركوب الماء باستخدام دراجته تجربة جديدة تضاف إلى مشاهده السابقة.