شاهد- الأسترالي ماديسون يسير على مياه البوسفور بدراجة نارية مبتكرة

عبر الدراج العالمي روبي ماديسون مضيق البوسفور في إسطنبول، بدراجته النارية المصممة بطريقة مبتكرة لتصبح قادرة على السير على المياه.

ونشر والي إسطنبول علي يرليكايا، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر الأربعاء، مقطع فيديو للحظة انطلاق الدراج الأسترالي من نقطة معينة للمرور من أسفل مضيق البوسفور، وعودته من حيث انطلق دون سقوطه في مياه البحر، وسط تصفيق وتحية الحاضرين.

وعبّر يرليكايا عن دهشته مما فعله ماديسون، معلقا على الفيديو "وضع ماديسون، وهو الاسم الوحيد الذي يمكنه ركوب الماء، بدراجته النارية الخاصة التي صممها، توقيعه الخاص في عرض استثنائي بمضيق إسطنبول".

It's all fun and games until 0:20 😳

Robbie Maddison riding his motorbike down a ski jump is the energy we need on a Tuesday 🔥 pic.twitter.com/6dSqJI8UzP

— Red Bull Canada (@RedBullCanada) July 6, 2021