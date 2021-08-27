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شاهد- الأسترالي ماديسون يسير على مياه البوسفور بدراجة نارية مبتكرة

اشتُهر ماديسون بأنه مؤد بهلواني مميز بالدراجات النارية، ويحب عمل المشاهد الخطيرة والقفز من أماكن عالية باستخدام الدراجة النارية

تجربة ماديسون في ركوب الماء في تركيا باستخدام دراجته تجربة جديدة تضاف إلى مشاهده السابقة (مواقع التواصل)
تجربة ماديسون في ركوب الماء في تركيا باستخدام دراجته تجربة جديدة تضاف إلى مشاهده السابقة (مواقع التواصل)
27/8/2021

عبر الدراج العالمي روبي ماديسون مضيق البوسفور في إسطنبول، بدراجته النارية المصممة بطريقة مبتكرة لتصبح قادرة على السير على المياه.

 

ونشر والي إسطنبول علي يرليكايا، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر الأربعاء، مقطع فيديو للحظة انطلاق الدراج الأسترالي من نقطة معينة للمرور من أسفل مضيق البوسفور، وعودته من حيث انطلق دون سقوطه في مياه البحر، وسط تصفيق وتحية الحاضرين.

وعبّر يرليكايا عن دهشته مما فعله ماديسون، معلقا على الفيديو "وضع ماديسون، وهو الاسم الوحيد الذي يمكنه ركوب الماء، بدراجته النارية الخاصة التي صممها، توقيعه الخاص في عرض استثنائي بمضيق إسطنبول".

 

واشتُهر ماديسون بأنه مؤد بهلواني مميز بالدراجات النارية، ويحب عمل المشاهد الخطيرة والقفز من أماكن عالية باستخدام الدراجة النارية، وكانت تجربة ركوب الماء باستخدام دراجته تجربة جديدة تضاف إلى مشاهده السابقة.

المصدر : وكالة سند

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