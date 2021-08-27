بالفيديو- بطل قطري يروي قصة إصابته بـ"قضمة صقيع" جبال باكستان

استطاع المغامر القطري فهد بادار رفع العلم القطري على قمة جبل "برود بيك"، بعد أن رفعه العام الماضي (2020) على جبل "إيفرست" أعلى قمة في العالم.

أكد المغامر القطري فهد بادار أن الحادث الذي تعرض له -خلال رحلته في باكستان أثناء تسلق جبل "برود بيك"- لن يمنعه من ممارسة حياته الطبيعية في المستقبل.

وتابع بادار -في الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية قطرية- القول إنه "رغم محاولتي العلاج بعد عودتي لقطر إلا أنه لا توجد طريقة أخرى وسأكون بدون أصابع وهو ما يجعلني واحد من أصحاب الهمم".

وأضاف "في آخر مغامرة لي في دولة باكستان وحينما تسلقت جبل برود بيك على ارتفاع 8 آلاف متر والذي يحتل المرتبة 12 ضمن أعلى القمم في العالم؛ وقعت العديد من الحوادث، وأثناء تواجدي في القمة تأخرت نتيجة محاولات إنقاذ متسلقة روسية تعرضت لحادث، ما اضطرني للتأخر 5 ساعات عند القمة، وهو ما تسبب في نفاد الأكسجين".

الحمدلله، تشرفت برفع علم قطر فوق قمة جبل برودبيك، القمة رقم ١٢ على مستوى العالم بارتفاع ٨٠٤٧متر. وثالث قمة من قمم ٨٠٠٠متر التي اصل اليها. تُعتبر هذه القمة واحده من أصعب التحديات بسبب موقعها النائي، وطبيعة مناخها الغزير بالثلوج، وحجم قمتها الضخم مما يتطلب جهد اضافي للوصول الى… pic.twitter.com/LY86lBBfvH — فهد بادار Fahad Badar (@Fahadbadar) July 26, 2021

وتابع "قضيت يوما كاملا بدون أكسجين وأصبت بتضخم في المخ وأصبت بهلوسة نتيجة لذلك وتم إنقاذي، ولكن للأسف أصابتني أضرار وهو ما يسمى بـ"قضمة الصقيع" في يدي اليسرى وسيتم بتر أصابعها وأصبع في يدي اليمين".

وأكد بادار أن ما حدث له لن يمنعه من ممارسة حياته ورياضته في المستقبل، ولكنه يعتبرها فرصة للتعريف بأصحاب الهمم وما يحتاجونه من أطراف صناعية وغيرها.

واستطاع المغامر القطري بادار رفع العلم القطري على قمة جبل "برود بيك"، بعد أن رفعه العام الماضي (2020) على جبل "إيفرست" أعلى قمة في العالم.