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بولاية كنتاكي الأميركية.. فرس تسقط صاحبها بمضمار السباق وتهرب وسط الطريق العام

مدرب الفرس مايكل إيوينغ قال إنها بحالة جيدة الآن، وإن رجال الشرطة سيطروا عليها وأمسكوا بها، ويجري علاجها من بعض الحروق.

الفرس تهرب إلى الطريق العام بكنتاكي بعد أن أسقطت المتسابق (مواقع التواصل)
الفرس تهرب إلى الطريق العام بكنتاكي بعد أن أسقطت المتسابق (مواقع التواصل)
26/8/2021

نشر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهروب حصان من المضمار خلال مشاركته في سباق، بعد إسقاطه صاحبه ثم خروجه إلى الطريق العام وسط السيارات بولاية كنتاكي الأميركية.

وكانت الفرس"بولد آند بوسي" مشاركة بأحد السباقات التي أقيمت مؤخرا بحلبة "أليس بارك" حينما فاجأت المتابعين بإسقاطها صاحبها، ثم هروبها إلى الطريق السريع خارج الحلبة، ليوثق خروجها العديد من قائدي السيارات على الطريق.

وأشار المدرب الخاص بالفرس، مايكل إيوينغ، إلى أنها بحالة جيدة الآن وأن رجال الشرطة سيطروا عليها وأمسكوا بها، ويجري علاجها من بعض الحروق.

المصدر : وكالة سند

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