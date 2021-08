بولاية كنتاكي الأميركية.. فرس تسقط صاحبها بمضمار السباق وتهرب وسط الطريق العام

نشر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهروب حصان من المضمار خلال مشاركته في سباق، بعد إسقاطه صاحبه ثم خروجه إلى الطريق العام وسط السيارات بولاية كنتاكي الأميركية.

وكانت الفرس"بولد آند بوسي" مشاركة بأحد السباقات التي أقيمت مؤخرا بحلبة "أليس بارك" حينما فاجأت المتابعين بإسقاطها صاحبها، ثم هروبها إلى الطريق السريع خارج الحلبة، ليوثق خروجها العديد من قائدي السيارات على الطريق.

Just in: Ellis Park officials tell Eyewitness News a race horse bucked its rider and escaped the track before the first race this afternoon. It traveled along US-41 before the owner managed to rescue it at the Evansville Water Department. pic.twitter.com/YWbaklhDaO

وأشار المدرب الخاص بالفرس، مايكل إيوينغ، إلى أنها بحالة جيدة الآن وأن رجال الشرطة سيطروا عليها وأمسكوا بها، ويجري علاجها من بعض الحروق.

Bold and Bossy at Rood and Riddle doing very well. Off fluids, eating well and went down for a nap today. The cream is covering her burns but we are hoping they are more superficial. May get out for a little graze when it cools off this evening. pic.twitter.com/MNbrgPwEiZ

— Michael Ewing (@bantryfarms) August 23, 2021