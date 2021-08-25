دشنت مجموعة "حجابي" على منصة "تيك توك" حملة لدعم التسامح وتقبل المسلمات ومظهرهن، بمدينة فرانكفورت الألمانية، بدعوة غير المسلمات لتحدي ارتداء الحجاب ومراقبة ردود أفعالهن وتصويرها وسط تفاعل واستحسان منهن.

أظهرت مقاطع الفيديو قيام ناشطات الحملة بالحديث مع الفتيات المارة وعرض تجربة الحجاب عليهن من دون تغيير ملابسهن، ولقد استجبن وتفاجأن من مظهرهن، خاصة اللاتي كنّ يرتدين تنانير قصيرة أو قمصانا بدون أكمام.

وشاركت عشرات الفتيات والسيدات في "تحدي حجابي" الذي أظهر استحسانهن لمظهرهن بالحجاب من دون تأفف أو رفض، وحققت المقاطع على منصة تيك توك ملايين المشاهدات.