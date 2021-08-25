أظهرت دراسة نشرها معهد “مونتين” الفرنسي أن السلوكيات السلبية تجاه النساء، وبشكل عام ما يثير المشاكل ويتسبب في تعطيل سير العمل، ارتبطت أساسا بالموظفات المسلمات.
حجاب لغير المسلمات.. تحدٍّ على "تيك توك" بشوارع فرانكفورت
دشنت مجموعة "حجابي" على منصة "تيك توك" حملة لدعم التسامح وتقبل المسلمات ومظهرهن، بمدينة فرانكفورت الألمانية، بدعوة غير المسلمات لتحدي ارتداء الحجاب ومراقبة ردود أفعالهن وتصويرها وسط تفاعل واستحسان منهن.
@hijabiofficial
In unserem Onlineshop findet ihr weitere schöne Kleider. 😊 #hijab #abaya #transformation #beauty #fashion #colourful
@hijabiofficial
Besucht unseren Onlineshop für mehr modest Fashion. Look into our onlineshop for more modest fashion. #hijabi #abaya #kopftuch #fashion #islam
أظهرت مقاطع الفيديو قيام ناشطات الحملة بالحديث مع الفتيات المارة وعرض تجربة الحجاب عليهن من دون تغيير ملابسهن، ولقد استجبن وتفاجأن من مظهرهن، خاصة اللاتي كنّ يرتدين تنانير قصيرة أو قمصانا بدون أكمام.
@hijabiofficial
Alle diese Outfits findet ihr bei uns im Onlineshop, Link im Profil.🥰 #style #hijab #abaya #kopftuch #mode #beautiful #fashion
وشاركت عشرات الفتيات والسيدات في "تحدي حجابي" الذي أظهر استحسانهن لمظهرهن بالحجاب من دون تأفف أو رفض، وحققت المقاطع على منصة تيك توك ملايين المشاهدات.
@hijabiofficial
Wenn euch die Kleidung im Video gefällt schaut in unserem Onlineshop im Profil nach. #shop #hijab #mode #style #beauty #abaya