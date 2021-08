"تكسر قلوب النساء".. انتقادات لرئيسة تنزانيا بعد حديثها عن عدم جاذبية لاعبات كرة القدم للزواج

تعرضت رئيسة تنزانيا سامية حسن إلى انتقادات من ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب وصفها لاعبات كرة القدم لمنتخب بلادها بأنهن غير جذابات للزواج ويملكن "صدورا مسطحة".

Tanzania's President Samia Suluhu Hassan has come under fire for remarks about women footballers having "flat chests". https://t.co/3INdiR199S

ووفق ما ذكرت تقارير صحفية، فإن تصريحات الرئيسة التنزانية جاءت خلال استقبال منتخب تنزانيا لكرة القدم للرجال تحت سن 23 عاما، في مقرّ الرئاسة في مدينة دار السلام.

Tanzanian presidents have a way of dashing hope. First, it was the Africa-wide praising of John Magufuli when he came to power in 2015, followed by deep disillusionment.

Now madam President Samia Hassan breaks feminist hearts with uncharitable comments on female footballers.

— Timothy Kalyegira (@TimKalyegira) August 24, 2021