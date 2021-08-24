"تكسر قلوب النساء".. انتقادات لرئيسة تنزانيا بعد حديثها عن عدم جاذبية لاعبات كرة القدم للزواج

تعرضت رئيسة تنزانيا سامية حسن إلى انتقادات من ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب وصفها لاعبات كرة القدم لمنتخب بلادها بأنهن غير جذابات للزواج ويملكن "صدورا مسطحة".

Tanzania's President Samia Suluhu Hassan has come under fire for remarks about women footballers having "flat chests". https://t.co/3INdiR199S — Africa Review (@africareview) August 24, 2021

ووفق ما ذكرت تقارير صحفية، فإن تصريحات الرئيسة التنزانية جاءت خلال استقبال منتخب تنزانيا لكرة القدم للرجال تحت سن 23 عاما، في مقرّ الرئاسة في مدينة دار السلام.

Tanzanian presidents have a way of dashing hope. First, it was the Africa-wide praising of John Magufuli when he came to power in 2015, followed by deep disillusionment. Now madam President Samia Hassan breaks feminist hearts with uncharitable comments on female footballers. — Timothy Kalyegira (@TimKalyegira) August 24, 2021

وقالت سامية -أول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا- إن لاعبات كرة القدم في تنزانيا يجعلن بلدهن فخورة بنيل الجوائز، إلا أن بعضهن ليس لديهن فرصة في الزواج بسبب مظهرهن، مضيفة "إن أحضرناهن إلى هنا وأوقفناهن في صف، ستظن أن من لديهن صدور مسطحة رجال ولسن نساء".

Tanzania's president Samia Suluhu Hassan has been condemned for describing the country's female footballers as having "flat chests" and being unattractive for marriage. — felix asoha (@felix_asoha) August 24, 2021

وعلق أحد الباحثين الأفارقة "تيموثي كاليغيرا"، على تصريحات رئيسة تنزانيا، قائلا في تغريدة "الرؤساء التنزانيون لديهم وسيلة لتبديد الأمل، والآن سيدتي الرئيسة سامية حسن تكسر قلوب النساء بتعليقات غير متسامحة على لاعبات كرة القدم".

Tanzania's President Samia Suluhu Hassan is loosing it to a loose mouth.

How dare she say female footballers are flat chested on face look like men and have no attractive features for marriage.

She still has more years to set a bad record for women not support a fellow woman. pic.twitter.com/3KRHT4zM5Y — Local Man Wolf (@LocalManWolf) August 24, 2021

وهاجم مغرد آخر الرئيسة التنزانية قائلا "كيف تجرؤ على القول إن لاعبات كرة القدم ذات صدور مسطحة ويبدون مثل الرجال وليس لديهن سمات جذابة للزواج"، مضيفا "لا يزال لديها المزيد من السنوات لتسجيل رقم قياسي سيئ للنساء اللواتي لا يدعمن زميلا لهن".

Samia Hassan is today's recipient of the internet wrath!! Well deserved if I might add!! — Moses Echodu (@Mechodu) August 24, 2021

بدوره، دان مغرد كيني تصريحات سامية حسن ووصفها للاعبات كرة القدم بهذا الشكل، في حين رأى آخر أنها استحقت السخط والانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.