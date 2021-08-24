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"تكسر قلوب النساء".. انتقادات لرئيسة تنزانيا بعد حديثها عن عدم جاذبية لاعبات كرة القدم للزواج

الرئيسة التنزانية سامية حسن هي أول امرأة تتولى الرئاسة في بلادها (مواقع التواصل)
الرئيسة التنزانية سامية حسن هي أول امرأة تتولى الرئاسة في بلادها (مواقع التواصل)
24/8/2021

تعرضت رئيسة تنزانيا سامية حسن إلى انتقادات من ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب وصفها لاعبات كرة القدم لمنتخب بلادها بأنهن غير جذابات للزواج ويملكن "صدورا مسطحة".

ووفق ما ذكرت تقارير صحفية، فإن تصريحات الرئيسة التنزانية جاءت خلال استقبال منتخب تنزانيا لكرة القدم للرجال تحت سن 23 عاما، في مقرّ الرئاسة في مدينة دار السلام.

وقالت سامية -أول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا- إن لاعبات كرة القدم في تنزانيا يجعلن بلدهن فخورة بنيل الجوائز، إلا أن بعضهن ليس لديهن فرصة في الزواج بسبب مظهرهن، مضيفة "إن أحضرناهن إلى هنا وأوقفناهن في صف، ستظن أن من لديهن صدور مسطحة رجال ولسن نساء".

 

وعلق أحد الباحثين الأفارقة "تيموثي كاليغيرا"، على تصريحات رئيسة تنزانيا، قائلا في تغريدة "الرؤساء التنزانيون لديهم وسيلة لتبديد الأمل، والآن سيدتي الرئيسة سامية حسن تكسر قلوب النساء بتعليقات غير متسامحة على لاعبات كرة القدم".

وهاجم مغرد آخر الرئيسة التنزانية قائلا "كيف تجرؤ على القول إن لاعبات كرة القدم ذات صدور مسطحة ويبدون مثل الرجال وليس لديهن سمات جذابة للزواج"، مضيفا "لا يزال لديها المزيد من السنوات لتسجيل رقم قياسي سيئ للنساء اللواتي لا يدعمن زميلا لهن".

بدوره، دان مغرد كيني تصريحات سامية حسن ووصفها للاعبات كرة القدم بهذا الشكل، في حين رأى آخر أنها استحقت السخط والانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : وكالة سند

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