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الأرجنتين.. قوارض ضخمة تغزو شوارع بوينس آيرس وتتسبب في حوادث مرورية

تعتبر خنازير الماء أكبر قوارض على وجه الأرض. وتعيش هذه الثدييات البرمائية في الأراضي الرطبة مثل نوردلتا شمال بوينس آيرس الواقعة على طول نهر بارانا.

ثدييات خنازير الماء تغزو الحدائق المحلية لشح الطعام بالمناطق الخضراء (شترستوك)
ثدييات خنازير الماء تغزو الحدائق المحلية لشح الطعام بالمناطق الخضراء (شترستوك)
24/8/2021

نزلت مئات من ثدييات خنزير الماء (الكابيبارا)، وهي قوارض برمائية ضخمة، إلى إحدى الضواحي الراقية في العاصمة بوينس آيرس، وحفرت في الحدائق وتسببت في حوادث مرورية، وفقا لتقارير إعلامية أرجنتينية.

وترتبط خنازير الماء بالخنازير الغينية، وتعتبر أكبر قوارض على وجه الأرض. وتعيش هذه الثدييات البرمائية في الأراضي الرطبة مثل نوردلتا شمال بوينس آيرس الواقعة على طول نهر بارانا.

ويقول السكان المحليون إن أعداد تلك الثدييات ارتفع بشكل كبير للغاية مؤخرا، موضحين أنه بسبب عدم قدرتها على العثور على ما يكفي من الطعام في المناطق الخضراء العامة، فإنها الآن تغزو الحدائق المحلية أيضا.

وطلبت وكالة البيئة في بوينس آيرس من مجلس الحي تقديم خطة عمل لمواجهة تلك القوارض، بحسب الوكالة الألمانية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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