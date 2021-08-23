من حيث لا تعلم وبلا أي موعد أو تخطيط صارت نجمة التواصل الاجتماعي في العراق، ورمزا للتحدي والإصرار بسبب صورة عفوية التقطها أحد المارة، حولت تلك الصورة فتاة في سن 18 ووالدها إلى مصدر للإلهام، وجعلت منتخب كرة القدم يهدي قميصه موقعا من جميع اللاعبين للفتاة تقديرا لها.

وحفلت مواقع التواصل بصورة فتاة تجلس في عربة دراجة نارية (ستوتة) يقودها والدها، وهي تراجع مادة الامتحان في الطريق إلى مركز أداء الامتحان.

ونشر مصور المنتخب محمد العزاوي، على حسابه في فيسبوك، صورة لقميص الفريق موقعا من جميع اللاعبين، وعلق على الصورة قائلا "قميص المنتخب الوطني بتوقيع اللاعبين هو أبسط هدية يقدمه وفد إعلام المنتخب الوطني بالنيابة عن المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي إلى المرأة الصابرة العظيمة".

وتركزت تعليقات العراقيين على منصات التواصل حول الفتاة ووالدها، باعتبار صورتها مصدرا للتحدي والإلهام، في حين اعتبر آخرون أن الصورة تعكس حجم المعاناة والفقر الذي تعيشه فئة كبيرة من العراقيين.

وقال لاعب المنتخب العراقي مهند علي على صفحته في الفيسبوك أنه ولاعبي المنتخب سيقومون بتقديم سيارة كهدية للبنت التي ظهرت بالصورة.

هذه الطالبة التي انتشرت صورتها وهي متجهة لامتحان البكالوريا ببغداد على ستوتة والدها، تعبير حقيقي عن اصرار الانسان العراقي وتحديه للظروف.

ويسألوك: لِمَ تتفاءل بمستقبل العراق؟ في جيلنا كنا نفعل اكثر لكن كان الامل بالمستقبل عاليا، أما أن تفعل ذلك طالبة برغم ظروف البلد فهذا يدعو للتفاؤل👏 pic.twitter.com/Ls9jEbT4Ve — MUNQITH DAGHER (@MUNQITHDAGHER) August 21, 2021

وقال الباحث منقذ داغر عبر حسابه على تويتر "هذه الطالبة التي انتشرت صورتها، وهي متجهة لامتحان البكالوريا (الثانوية العامة) ببغداد على ستوتة والدها، تعبير حقيقي عن إصرار الإنسان العراقي وتحديه للظروف".

وأضاف "ويسألوك: لِمَ تتفاءل بمستقبل العراق؟ في جيلنا كنا نفعل أكثر لكن كان الأمل بالمستقبل عاليا، أما أن تفعل ذلك طالبة برغم ظروف البلد فهذا يدعو للتفاؤل".

صورة لطالبة عراقية تستغل الطريق إلى الامتحان بمراجعة دروسها…

نموذج من أبناء العراق الذين يتمسكون بالأمل والإصرار على تحدي الصعاب للوصول إلى الغد المشرق…

بالتوفيق أحباءنا السادس الإعدادي ..قلوبنا معكم… pic.twitter.com/2ctx9p7Gek — نعيم العبودي (@Drnaeemyasir) August 21, 2021

وعلق نعيم العبودي عضو مجلس النواب عن كتلة "الصادقون" التابعة إلى "عصائب أهل الحق" قائلا "صورة لطالبة عراقية تستغل الطريق إلى الامتحان بمراجعة دروسها، نموذج من أبناء العراق الذين يتمسكون بالأمل والإصرار على تحدي الصعاب للوصول إلى الغد المشرق".

الضجة الاعلامية والتسابق على تقديم مساعدات يجعلني أشعر بأننا نعيش في بلدٍ متقدم وليس هناك آلاف الحالات المشابهة بل أكثر من معاناة هذه الفتاة الشجاعة

من يحب أن يقدم الدعم للطلبة يذهب إلى تقاطع المراكز الامتحانية ويشاهد قصصا تقشعر لها الأبدان أو ليذهب إلى منازلهم ويشاهد كيف يعيشون! pic.twitter.com/qWm3ZdilLg — زيد الفتلاوي-Zaid Al Fatlawi (@zaidalftlaw) August 21, 2021

وكتب الصحفي زيد الفتلاوي على حسابه في تويتر "الضجة الإعلامية والتسابق على تقديم مساعدات يجعلني أشعر بأننا نعيش في بلدٍ متقدم وليس هناك آلاف الحالات المشابهة بل أكثر من معاناة هذه الفتاة الشجاعة".

وأضاف "من يحب أن يقدم الدعم للطلبة يذهب إلى تقاطع المراكز الامتحانية ويشاهد قصصا تقشعر لها الأبدان أو ليذهب إلى منازلهم ويشاهد كيف يعيشون".

تغريدات اليوم على هذه الصورة تشيد بإصرار البنت على النجاح ووفاء الأب لابنته..

من دون أن تنتقم التغريدات من الحكومات العراقية وفسادها!

هذه الصورة تذكرني بصورة أب أفريقي يدوس على رقبة ابنه ليقتله بسبب الجوع..

فيغرد ساقط

انظروا إلى الطفل كم هو مسرور من ملاقاة رسول الله (ص)! #شني_هاي pic.twitter.com/NVB4r4DNT3 — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) August 21, 2021

وعلق عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي على حسابه في تويتر "تغريدات اليوم على هذه الصورة تشيد بإصرار البنت على النجاح ووفاء الأب لابنته، من دون أن تنتقم التغريدات من الحكومات العراقية وفسادها".

وكتب المدون أحمد شاكر على حسابه في فيسبوك "هذي الطالبة أبوها عنده ستوتة وأوصلها لأداء الامتحان، غير أن هناك العديد من البنات يذهبن مشيا.. لأن حالتهم المادية تعبانة".

واختتم المدون عبد الرحمن الخزعلي عبر فيسبوك "إذا وجدت هذه الطالبة ستوتة توصلها للامتحانات، فغيرها تذهب مشيا بين الحقول الزراعية لتصل إلى مدرسة مبنية من الطين".