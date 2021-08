عثر حراس إدارة المنتزهات الوطنية الأميركية على سلحفاة بحرية صغيرة نادرة برأسين، بعد أن جرفتها الأمواج إلى شاطئ جزيرة هاتيراس بولاية كارولينا الشمالية في أميركا.

ونشرت الصفحة الخاصة بشواطئ كارولينا الشمالية "Cape Hatteras National Seashore" على موقع فيسبوك (Facebook) مقطع فيديو، تم التقاطه بعد العثور على المخلوق البحري الصغير في أحد الأعشاش على أحد شواطئ الجزيرة، ويظهر فيه بشكل واضح السلحفاة ذات الرأسين.

TWO-HEADED TURTLE: A two-headed sea turtle was found in Cape Hatteras, North Carolina while National Park Service rangers were doing a routine nest excavation. They found the turtle at the bottom of the nest and released it in the ocean. pic.twitter.com/s3Tjjutsfu

— CBS News (@CBSNews) August 18, 2021