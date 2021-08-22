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بالفيديو.. العثور على سلحفاة بحرية نادرة برأسين في كارولينا الشمالية بأميركا

حراس إدارة المنتزهات الوطنية كانوا يحفرون أعشاشا على شاطئ جزيرة هاتيراس، فوجدوا سلحفاة صغيرة برأسين ثم أطلقوها في المحيط.

السلحفاة ذات الرأسين التي عُثر عليها في أحد الأعشاش على شاطئ جزيرة هاتيراس (مواقع التواصل)
السلحفاة ذات الرأسين التي عُثر عليها في أحد الأعشاش على شاطئ جزيرة هاتيراس (مواقع التواصل)
22/8/2021

عثر حراس إدارة المنتزهات الوطنية الأميركية على سلحفاة بحرية صغيرة نادرة برأسين، بعد أن جرفتها الأمواج إلى شاطئ جزيرة هاتيراس بولاية كارولينا الشمالية في أميركا.

 

ونشرت الصفحة الخاصة بشواطئ كارولينا الشمالية "Cape Hatteras National Seashore" على موقع فيسبوك (Facebook) مقطع فيديو، تم التقاطه بعد العثور على المخلوق البحري الصغير في أحد الأعشاش على أحد شواطئ الجزيرة، ويظهر فيه بشكل واضح السلحفاة ذات الرأسين.

 

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن حراس إدارة المنتزهات الوطنية كانوا يحفرون أعشاشا بشكل روتيني على شاطئ جزيرة هاتيراس، فوجدوا السلحفاة الصغيرة في قاع العش، ثم أطلقوها في المحيط.

المصدر : وكالة سند

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