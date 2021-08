أثار الرعب.. بالفيديو: ثعبان يتجول فوق رفوف أحد المحلات التجارية في أستراليا

أثار ثعبان الرعب في أحد المحلات التجارية في سيدني بأستراليا، حيث كان يتجول فوق أحد الرفوف داخل المحل، إلى أن تم إخراجه من المكان.

وانتشر مقطع فيديو، التقطته صائدة الثعابين المدربة "هيلينا ألاتي"، ونشرته على قصصها اليومية بأكثر من فيديو على موقع إنستغرام.

وذكرت وسائل إعلام، أن طول الثعبان يبلغ حوالي 3 أمتار، وتمكنت هيلينا من التقاطه ومن ثم نقلته إلى غابة قريبة من المكان.

ويظهر الثعبان وهو يقف فوق الرف، قبل أن تتعامل معه وتتمكن من إبعاده بأمان.

Not a big deal, just a 3-meter-long diamond python in the spice aisle of a supermarket in Sydney, Australia. Helaina Alati, a trained snake catcher, captured the footage before safely removing the python and relocating it to a nearby bushland. pic.twitter.com/4GOeJzh7Wg

— NowThis (@nowthisnews) August 19, 2021