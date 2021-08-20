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أثار الرعب.. بالفيديو: ثعبان يتجول فوق رفوف أحد المحلات التجارية في أستراليا

الثعبان وهو يقف فوق الرف (أسوشيتد برس)
الثعبان وهو يقف فوق الرف (أسوشيتد برس)
20/8/2021

أثار ثعبان الرعب في أحد المحلات التجارية في سيدني بأستراليا، حيث كان يتجول فوق أحد الرفوف داخل المحل، إلى أن تم إخراجه من المكان.

وانتشر مقطع فيديو، التقطته صائدة الثعابين المدربة "هيلينا ألاتي"، ونشرته على قصصها اليومية بأكثر من فيديو على موقع إنستغرام.

وذكرت وسائل إعلام، أن طول الثعبان يبلغ حوالي 3 أمتار، وتمكنت هيلينا من التقاطه ومن ثم نقلته إلى غابة قريبة من المكان.

ويظهر الثعبان وهو يقف فوق الرف، قبل أن تتعامل معه وتتمكن من إبعاده بأمان.

 

المصدر : وكالة سند

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