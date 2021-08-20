أربيل– في حالة لم تسجل من قبل في العراق نجح المزارع العراقي تحسين إبراهيم (37 عاما) في زراعة وإنتاج أنواع نادرة من العنب تكون بشكل طولي وليس كرويا كما العادة، وبأطوال لافتة ومذاقات متنوعة.

ويؤكد المزارع أن طول بعض العنب الذي أنتجه يبلغ عدة سنتيمترات، وقد يوازي طول الخنصر أو السبابة، مشيرا إلى أن العنب الذي ينتجه يحمل مذاقات وأحجاما مختلفة.

وأوضح أنه زرع حتى الآن نحو 100 نوع مختلف من العنب في قضاء رواندز التابع لمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وحصد منها حتى الآن نحو 83 نوعا، أبرزها التي تسمى "الرشميري"، و"الأبيض المحلي"، و"الموسكات" الأصفر والأخضر والأبيض، و"الموندروب"، و"الياقوت" الأحمر والأسود.

ويقوم إبراهيم بزراعة وإنتاج هذه الأنواع النادرة من العنب من خلال قطع غصن صغير من شجرة العنب بطول 4 أصابع تقريبا، ثم يقوم بشقه إلى نصفين ووضع غصن آخر يكون أقصر منه، ثم يدفن 3 أصابع منها تحت التربة، ليبقى أصبع واحد تقريبا ظاهرا فوق التراب إلى أن يصبح شجرة عنب كاملة تنتج الأنواع النادرة منه.