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منوعات|أردن

ناشط من ذوي الاحتياجات يروي تجربة ركوب الباص السريع في الأردن

الشاب الأردني عزت شارك تجربته باستخدام الباص السريع، معتبرا أنها كانت جيدة لأصحاب الإرادة الصلبة (مواقع التواصل)
الشاب الأردني عزت شارك تجربته باستخدام الباص السريع، معتبرا أنها كانت جيدة لأصحاب الإرادة الصلبة (مواقع التواصل)
2/8/2021

شارك شاب أردني من ذوي الاحتياجات الخاصة تجربة ركوب النقل العام في الأردن، بغية معرفة جاهزية النقل العام في بلاده لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد عزت في مقطع فيديو وثّق خلاله تجربته باستخدام الباص السريع أن "التجربة كانت جيدة"، مشددا على أن "الباص والمرافق مهيأة بشكل كبير لأصحاب الإرادة الصلبة".

وأرفق المقطع بتعليق جاء فيه: "أنا عزت شخص من ذوي الإعاقة قررت أروح أجرب الباص السريع".

وأضاف "وبيني وبين حالي كنت مش متاكد (لم أكن متأكدا) إذا التجربة رح تكون (ستكون) ناجحة أو لا؟ كان برأسي سؤال واحد.. يا تُرى الباص مهيأ للأشخاص من ذوي الإعاقة؟؟".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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