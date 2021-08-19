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شاهد- الثلوج تفاجئ سكان قرية وسط السودان

هطول الثلوج بهذه الكمية أحدث رعبا بين سكان منطقة الشكينيبة، بولاية الجزيرة وسط السودان، فيما أكد خبير سوداني في علوم المناخ أن ما حدث يعتبر مؤشرا لتسارع التغيير المناخي

لقطات تظهر الثلوج التي هطلت على قرية وسط السودان (مواقع التواصل)
لقطات تظهر الثلوج التي هطلت على قرية وسط السودان (مواقع التواصل)
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202108:19 PM (مكة المكرمة)

فوجئ سكان منطقة الشكينيبة، في ولاية الجزيرة وسط السودان بسقوط ثلوج، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتظهر صور ومقاطع فيديو تداولها رواد منصات التواصل في السودان، هطول الثلوج بكثافة وتغطيتها لمساحات واسعة من المنطقة.

وبحسب ما ذكرت صحف محلية، فإن هطول الثلوج بهذه الكمية أحدث رعبا بين سكان المنطقة.

هطول الثلوج أحدث رعبا بين سكان المنطقة في القرية السودانية (مواقع التواصل)

فيما أكد خبير سوداني في علوم المناخ أن ما حدث يعتبر مؤشرا لتسارع التغيير المناخي، داعيا الجهات المختصة لإعداد دراسة علمية حول هذه الظاهرة.

المصدر : وكالة سند

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