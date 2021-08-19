يسود اجماع واسع وسط السودانيات والنخب، وكل من كان يرصد حراك الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، بأن السودانية لم تحصد أي ثمار توازي التضحيات الجسام التي قدمتها.
شاهد- الثلوج تفاجئ سكان قرية وسط السودان
هطول الثلوج بهذه الكمية أحدث رعبا بين سكان منطقة الشكينيبة، بولاية الجزيرة وسط السودان، فيما أكد خبير سوداني في علوم المناخ أن ما حدث يعتبر مؤشرا لتسارع التغيير المناخي
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202108:19 PM (مكة المكرمة)
فوجئ سكان منطقة الشكينيبة، في ولاية الجزيرة وسط السودان بسقوط ثلوج، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وتظهر صور ومقاطع فيديو تداولها رواد منصات التواصل في السودان، هطول الثلوج بكثافة وتغطيتها لمساحات واسعة من المنطقة.
وبحسب ما ذكرت صحف محلية، فإن هطول الثلوج بهذه الكمية أحدث رعبا بين سكان المنطقة.
فيما أكد خبير سوداني في علوم المناخ أن ما حدث يعتبر مؤشرا لتسارع التغيير المناخي، داعيا الجهات المختصة لإعداد دراسة علمية حول هذه الظاهرة.
المصدر : وكالة سند