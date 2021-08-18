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بالفيديو: قصة نجاح.. طالبة أردنية كفيفة تحصل على المركز الخامس في الثانوية العامة

الطالبة الأردنية الكفيفة مايا جدعان قالت إنها ستدرس اللغات في الجامعة الأردنية.

الطالبة الأردنية الكفيفة مايا جدعان تتفوق في امتحانات الثانوية العامة (الصحافة الأردنية)
الطالبة الأردنية الكفيفة مايا جدعان تتفوق في امتحانات الثانوية العامة (الصحافة الأردنية)
18/8/2021

تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطالبة الأردنية الكفيفة مايا جدعان وهي تتلقى تهنئة من وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، وذلك لتفوقها ونجاحها في الثانوية العامة وحصولها على معدل 99.15%، لتكون الخامسة على الفرع الأدبي على مستوى المملكة.

وأشاد الوزير أبو قديس خلال الاتصال الهاتفي مع الطالبة مايا بنجاحها وتفوقها قائلًا "نتمنى لك التوفيق، وجاهزون لكل ما تحتاجين إليه".

وأجابت الطالبة مايا على سؤال للوزير، خلال الاتصال، عن التخصص الذي ترغب أن تدرسه في الجامعة، قائلة إنها ستدرس اللغات في الجامعة الأردنية.

المصدر : وكالة سند

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