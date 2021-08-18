ابتكر صبي مخترع طريقة القراءة هذه بعد إصابة أفقدته بصره صغيرا، ورغم أن طريقته لم تنل إعجابا واسعا في حينها، فإنها علّمت مئات الآلاف القراءة والكتابة على مدار عقود مضت.
بالفيديو: قصة نجاح.. طالبة أردنية كفيفة تحصل على المركز الخامس في الثانوية العامة
الطالبة الأردنية الكفيفة مايا جدعان قالت إنها ستدرس اللغات في الجامعة الأردنية.
18/8/2021
تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطالبة الأردنية الكفيفة مايا جدعان وهي تتلقى تهنئة من وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، وذلك لتفوقها ونجاحها في الثانوية العامة وحصولها على معدل 99.15%، لتكون الخامسة على الفرع الأدبي على مستوى المملكة.
وأشاد الوزير أبو قديس خلال الاتصال الهاتفي مع الطالبة مايا بنجاحها وتفوقها قائلًا "نتمنى لك التوفيق، وجاهزون لكل ما تحتاجين إليه".
وأجابت الطالبة مايا على سؤال للوزير، خلال الاتصال، عن التخصص الذي ترغب أن تدرسه في الجامعة، قائلة إنها ستدرس اللغات في الجامعة الأردنية.
المصدر : وكالة سند