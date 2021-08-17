دعم الأم الذي تلقته فريال أشرف فحازت من أجلها الذهبية، كان بعيدا عن فضاء ملعب الجمباز الذي شعرت فيه السمراء الأميركية بالوحشة.
بالفيديو: أطفال يواجهون فيضان نهر النيل بالسباحة والقفز من ارتفاع شاهق
لاقى الفيديو احتفاء واسعا عبر مواقع التواصل، واعتبروا أن هذه مهارة يجب تبنيها، ووصفوه بـ"أولمبياد السودان"
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال وهم يقفزون في مياه النيل الأبيض جنوب الخرطوم.
اللاماب#خريف_السودان pic.twitter.com/MHEpXAt1Ua
— ﮼ابوالهيثم (@AhmedHimmat) August 15, 2021
ويظهر الفيديو تعاقب عدد من الأطفال على القفز من بناية شاهقة نحو مياه النيل الأبيض جنوب الخرطوم وسط تشجيع آخرين موجودين قرب البناية.
تفاعلات مختارة
ولاقى الفيديو احتفاء واسعا عبر مواقع التواصل، واعتبروا أن هذه مهارة يجب تبنيها، ووصفوه بـ"أولمبياد السودان". وقال إسماعيل ابراهيم -مختص في التسويق الرياضي- إن هؤلاء الأطفال إذا وجدوا الرعاية سيصبحون أبطالاً أولمبيين يرصعون اسم السودان بالذهب، على حد تعبيره.
مثل هؤلاء الأطفال إذا وجدوا الرعاية والاهتمام الكافي يمكن أن يصبحوا ابطالاً اوليمبيين يرصعون اسم السودان بالذهب ♥️😂 https://t.co/gW7ET5QP4G
— Ismail Ibrahim (@abualsebaa3) August 16, 2021
شفت الفديو ساي حسيت قلبي حيقيف https://t.co/CLct38nMzD
— the finalist marwa (@Almmaarr) August 16, 2021
أولمبياد السودان ❤️ https://t.co/rRKbmTxemb
— zezo (@Abzr_zezo) August 15, 2021