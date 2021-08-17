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منوعات|سودان

بالفيديو: أطفال يواجهون فيضان نهر النيل بالسباحة والقفز من ارتفاع شاهق

لاقى الفيديو احتفاء واسعا عبر مواقع التواصل، واعتبروا أن هذه مهارة يجب تبنيها، ووصفوه بـ"أولمبياد السودان"

أحد الأطفال يقفز في نهر النيل في السودان من ارتفاع شاهق (مواقع التواصل)
أحد الأطفال يقفز في نهر النيل في السودان من ارتفاع شاهق (مواقع التواصل)
17/8/2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال وهم يقفزون في مياه النيل الأبيض جنوب الخرطوم.

ويظهر الفيديو تعاقب عدد من الأطفال على القفز من بناية شاهقة نحو مياه النيل الأبيض جنوب الخرطوم وسط تشجيع آخرين موجودين قرب البناية.

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ولاقى الفيديو احتفاء واسعا عبر مواقع التواصل، واعتبروا أن هذه مهارة يجب تبنيها، ووصفوه بـ"أولمبياد السودان". وقال إسماعيل ابراهيم -مختص في التسويق الرياضي- إن هؤلاء الأطفال إذا وجدوا الرعاية سيصبحون أبطالاً أولمبيين يرصعون اسم السودان بالذهب، على حد تعبيره.

المصدر : وكالة سند

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