البث الحي
منوعات|عراق

جذب سياحي وعلاج للأمراض- شاهد.. عيون مائية تنبض بالحياة مجددا في صحراء كربلاء

سلمان أمين
16/8/2021

تكاد مدينة كربلاء جنوب بغداد تخلو من المواقع السياحية التي يحتاجها الشباب للترفيه عن أنفسهم وسط ضغوط الحياة التي يواجهونها.

ولهذا السبب أعادت السلطات المحلية في المحافظة الحياة لعيون وينابيع الماء في قضاء عين التمر (40 كيلومتراً غرب مدينة كربلاء) بعد 15 سنة من الجفاف بسبب عمليات التصحر التي شهدها البلد.

وتعتبر عين التمر إحدى أهم وأجمل الواحات الصحراوية وفيها أنواع مختلفة من بساتين التمور، لكنها تعرضت للجفاف خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى فقدان المنطقة نحو ثلث ما كانت تملكه من أشجار النخيل.

وأصلحت السلطات المحلية عيني السيب والزرقة من أصل 5 عيون، ولكن هذه المرة سحبت المياه عبر الآبار الارتوازية بواسطة المضخات، بعدما كانت سابقا تتغذى على تدفق المياه من باطن الأرض.

وشهدت عيون الماء التي أعيدت الحياة إليها توافد أعداد كبيرة من المواطنين للسباحة والترفيه وعمل السمك المسكوف على حوافها.

ويقول السياح الذين يقصدون قضاء عين التمر إن هذه العيون ذات فائدة كبيرة لبعض المواطنين الذين يعانون من الطفح الجلدي، لكون المياه تحتوي على نسبة كبيرة من الكبريتات والبوتاسيوم.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

تستخدم لعلاج الحساسية والحكة الجلدية- شاهد.. ما سر تغير بركة ماء في العراق إلى اللونين البنفسجي والأبيض؟

في حالة غريبة يتغير لون بركة ماء أو نهر صغير يسمى “قوره كو” متفرع من نهر رانيه في محافظة السليمانية بكردستان العراق إلى ألوان مختلفة، منها البنفسجي والوردي والأبيض خلال فصول السنة، ولا سيما في الصيف.

6/8/2021

كلفته 600 دولار.. شاهد: عامل عراقي يصنع سيارة من مخلفات الدراجات الهوائية والنارية

نجح الشاب العراقي إسماعيل عبد الله في صنع سيارة صغيرة الحجم، لكنها تختلف في التصميم والشكل الخارجي والمواد التي استخدمت في صناعتها، فهي من مخلفات المولدات الكهربائية والدراجات الهوائية والنارية.

30/7/2021
المزيد من منوعات

بينها 3 عواصم عربية.. تعرف على أسوأ مدن العالم التي لا يُنصح بالعيش فيها

في بغداد وصلت مستويات الفقر والتفاوت الاجتماعي معدلات قياسية (غيتي)

بالفيديو: أب فلسطيني برفقة أبنائه الخريجين الأربعة يفتتحون “بسطة مشروبات” ويستعرضون شهاداتهم  

أبو شادي يفتتح بسطة مشروبات ووجبات سريعة برفقة أبنائه الجامعيين الأربعة على شاطئ بحر دير البلح وسط قطاع غزة (مواقع التواصل)

وادي “لفنت” وسط تركيا ثاني أكبر أخدود في العالم.. تكوينات جيولوجية غريبة ومغارات فريدة

وادي لفنت بولاية ملاطية (وسط تركيا) ينتظر عشاق الطبيعة والمغامرة بتشكيلاته الصخرية التي يعود تاريخها إلى 65 مليون سنة (الأناضول)

مهد الموسيقى الموغلة بالقدم وتتميز بطرازها المعماري الفريد.. شاهد- هورامان بكردستان العراق على لائحة التراث العالمي

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

حركة طالبان.. النشأة والفكر والتنظيم

قادة طالبان أثناء تسليم القصر الجمهوري

شاهد- لحظة سقوط أفغان تعلقوا بعجلات طائرة عسكرية أميركية في كابل

(الجزيرة)

وزير الدفاع البريطاني غالب دموعه وهذه حصيلة تدخل بلاده بعد 20 عاما.. 31 مليار دولار وآلاف القتلى والجرحى

مئات الجنود البريطانيين في طريقهم إلى أفغانستان للإشراف على إجلاء الدبلوماسيين والرعايا البريطانيين (رويترز)

حركة طالبان: الوضع في كابل تحت السيطرة ومقاتلونا باشروا بجمع السلاح من المدنيين

(الجزيرة)