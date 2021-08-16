بينها 3 عواصم عربية.. تعرف على أسوأ مدن العالم التي لا يُنصح بالعيش فيها

أسوأ مدينة في العالم يمكن العيش فيها حاليا بحسب المجلة هي العاصمة العراقية بغداد، حيث شهدت أعمال عنف وتدهورا أمنيا متواصلا منذ الغزو الأميركي عام 2003

تعتبر الفعاليات الثقافية والاهتمام بالبيئة وسهولة التنقل وأسعار السكن وتوفر فرص العمل من أهم العوامل التي تُؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مستوى رفاهية العيش في أي مدينة.

وتستعرض مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muynegociosyeconomia) الإسبانية قائمة أسوأ مدن العالم التي لا يُنصح بالعيش فيها بسبب التدهور الأمني والنزاعات المسلحة وسوء الخدمات وتدني مستوى المعيشة، ومن بينها 3 عواصم عربية.

5. الخرطوم- السودان

ما يزال السودان يحاول التعافي من آثار الصراعات الداخلية التي أودت بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص وانتهت بتقسيم البلاد. ونظرا لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، تعد العاصمة الخرطوم من المدن التي يصعب العيش فيها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعد مكانا خطيرا وصعبا من الناحية المالية للعيش فيه.

الخرطوم من المدن التي يصعب العيش فيها بحسب تقرير المجلة (غيتي)

4. بورت أوبرانس- هاييتي

مرّت 8 سنوات منذ أن ضرب زلزال قوي شواطئ هاييتي وتسبب في تشريد آلاف الأشخاص، وما تزال عاصمتها بورت أوبرانس مكانا غير مرغوب للعيش فيه.

في هذه المدينة، يعتبر الفقر أكبر مشكلة على الإطلاق، حيث يعيش ثلثا السكان بأقل من 2 يورو في اليوم. وأثار قرار الحكومة بزيادة الضرائب خلال العام الماضي احتجاجات عنيفة انتشرت في جميع أنحاء المدينة.

8 سنوات منذ ضرب زلزال قوي شواطئ هاييتي وما تزال عاصمتها مكانا غير مرغوب للعيش وفقا للتقرير (غيتي)

3. صنعاء- اليمن

وفقا للأمم المتحدة، يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يوجد حوالي 8 ملايين شخص على شفا المجاعة، بالإضافة إلى انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب مليون يمني، والانهيار الاقتصادي الحاد الذي تواجهه البلاد. وشهدت العاصمة صنعاء عمليات إرهابية خطيرة، وأصبحت قاعدة عمليات لتنظيمات متشددة مثل القاعدة وتنظيم الدولة.

العاصمة صنعاء من أسوأ 5 مدن يمكن العيش فيها حاليا بحسب التقرير (غيتي)

2. بانغي- جمهورية أفريقيا الوسطى

وفقا لتقارير مختلفة من الأمم المتحدة وأجهزة المخابرات الغربية، فإن حالة الاحتقان السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى تنذر بمخاطر كبيرة. وعند السفر إلى العاصمة بانغي، يمكن رؤية الدوريات المسلحة في كل مكان، كما تتحدث التقارير عن أعمال عنف واغتيالات وتصفية حسابات ونهب وانتهاكات لحقوق الإنسان، فضلا عن اندلاع اشتباكات عرقية بالمدينة خلال العام الماضي.

أعمال العنف وتصفية الحسابات وانتهاكات حقوق الإنسان في بانغي تجعلها من ضمن أسوأ الأماكن للعيش وفقا للمجلة (غيتي)

1. بغداد- العراق

وفقا للمجلة، فإن أسوأ مدينة في العالم يمكن العيش فيها حاليا هي العاصمة العراقية بغداد، حيث شهدت العاصمة العراقية أعمال عنف وتدهورا أمنيا متواصلا منذ الغزو الأميركي عام 2003، وبلغت مستويات الفقر والتفاوت الاجتماعي معدلات قياسية، بحسب تقرير المجلة.