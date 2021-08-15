شومان: تخرج 3 من أبنائي والرابع ما يزال في الجامعة، وليس لديهم عمل، فجاءت هذه الفكرة لنعيل أنفسنا في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة

لجأ رجل فلسطيني، إلى افتتاح مشروعه الخاص على شاطئ بحر دير البلح وسط قطاع غزة، برفقة أبنائه الجامعيين الأربعة.

وقال أحمد سالم شومان في مقطع مصور، نشره على يوتيوب وفيسبوك المصور الفلسطيني أسامة الكحلوت، إنه فقد عمله قبل نحو عام، واضطر للبحث عن مصدر رزق له ولعائلته، فأقام عربة لبيع المشروبات الساخنة قرب الشاطئ.

ابو شادي يفتتح بسطة مشروبات ووجبات سريعة برفقة ابنائه الخريجين الاربعة pic.twitter.com/woACcbntCK — اسامة الكحلوت (@osamaalkhllout) August 14, 2021

وأضاف شومان: تخرج 3 من أبنائي والرابع ما يزال يدرس في الجامعة، وليس لديهم عمل، فجاءت هذه الفكرة واتسعت لنعيل أنفسنا في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

3 من أبناء أبو شادي يعملون معه في البسطة (مواقع التواصل)

واستعرض أحد أبنائه شهاداتهم والدورات والمشاريع التي انتبسوا إليها ولكنها على كثرتها لم تتمكن من مساعدتهم في إيجاد عمل، فكان مشروعهم "تومانكو" الذي تطور ليشمل الوجبات السريعة أيضًا.

بسطة للمشروبات والوجبات السريعة تعيل أسرة أبو شادي (مواقع التواصل)