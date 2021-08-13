الذكاء مصطلح يصعب تعريفه، ولعل أبسط تعريف له هو القدرة على حل المشاكل والتكيف مع الحياة، وفي عالم الحيوان، تتفوق بعض الأنواع في قدراتها المعرفية على بقية الأنواع الأخرى.