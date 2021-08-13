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منوعات|تركيا

شاهد- الدرك التركي ينقذ كلبة وصغارها بعد انهيار منزل بسبب الحرائق

تظهر المشاهد انتشال كلبة وعدد من الجراء وهم على قيد الحياة -من تحت أنقاض منزل في موغلا- وتقديم الطعام لهم.

الدرك التركي أنقذ كلبة وصغارها بعد انهيار منزل بسبب الحرائق في موغلا (مواقع التواصل)
الدرك التركي أنقذ كلبة وصغارها بعد انهيار منزل بسبب الحرائق في موغلا (مواقع التواصل)
13/8/2021

استطاع عدد من عناصر الجندرما (الدرك التركي) إنقاذ كلبة وصغارها علقوا تحت الأنقاض بعد انهيار المنزل عليهم جراء الحرائق في منطقة موغلا التركية.

 

وتظهر المشاهد المصورة محاولات عناصر "الجندرما" انتشال كلبة وعدد من الجراء وهم على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل في موغلا وتقديم الطعام لهم.

المصدر : وكالة سند

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