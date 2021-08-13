الذكاء مصطلح يصعب تعريفه، ولعل أبسط تعريف له هو القدرة على حل المشاكل والتكيف مع الحياة، وفي عالم الحيوان، تتفوق بعض الأنواع في قدراتها المعرفية على بقية الأنواع الأخرى.
شاهد- الدرك التركي ينقذ كلبة وصغارها بعد انهيار منزل بسبب الحرائق
تظهر المشاهد انتشال كلبة وعدد من الجراء وهم على قيد الحياة -من تحت أنقاض منزل في موغلا- وتقديم الطعام لهم.
13/8/2021
استطاع عدد من عناصر الجندرما (الدرك التركي) إنقاذ كلبة وصغارها علقوا تحت الأنقاض بعد انهيار المنزل عليهم جراء الحرائق في منطقة موغلا التركية.
Anne ile yavruları kavuştu ❤️
Muğla Yatağan’da, yangın bölgesinde bulunan ve bağlı olduğu için kendisini ve yavrularını besleyemeyen bir köpek, personelimiz tarafından yavrularıyla birlikte koruma altına alınmıştır. pic.twitter.com/1HD2IlpVaa
— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) August 9, 2021
وتظهر المشاهد المصورة محاولات عناصر "الجندرما" انتشال كلبة وعدد من الجراء وهم على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل في موغلا وتقديم الطعام لهم.
المصدر : وكالة سند