بالفيديو.. دب ضخم يثير الرعب داخل متجر في لوس أنجلوس

وثقت كاميرا الممثلة الأميركية، تيشا كامبل، مقطعا مصورا، لظهور دب يتجول داخل متجر "رالف" للمأكولات والبقوليات، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، يوم الأحد الماضي، وسط ذهولها وهلعها منه.

وهرعت تيشا مسرعة للخروج من المتجر بعد رؤيتها للدب والوصول لسيارتها، مُعبرة عن صدمتها من ظهوره وسط المدينة قائلة "لا أعرف ما هي تلك الحياة البرية السيئة"، ونصحت متابعيها بالبقاء بعيدًا عن هذا المكان نظرًا لوجود الدب.

من جانبه، نشر مسؤول محلي بالحي في حسابه على فيسبوك، أن الدب الذي يبلغ وزنه 150 رطلًا قد تم السيطرة عليه وتهدئته من مخاوفه بعد اختبائه تحت مقطورة، وقيام السلطات الأمنية المختصة بتوصيله لمكانه بالغابة.