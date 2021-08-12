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تركيا.. عازفة بيانو أذربيجانية تعتني بـ200 كلب وقطة

تسمح لمحبي الحيوانات بامتلاك إحدى الكلاب أو القطط بعد إعادة تأهيلها ورعايتها الطبية، وتشعر بسعادة عندما يرسل لها مالكوها الجدد صورا لحيواناتها في مكان إقامتها الجديد.

12/8/2021

تعتني ميهريبان مامادوفا (56 عاما) وهي عازفة بيانو أذربيجانية، بما يقرب من 200 كلب وقطة في مكان إقامتها بولاية مرسين جنوبي تركيا، وقد قدمت إلى تركيا عام 2000، واستقرت في قضاء مزيتلي بالولاية، وحولت حديقة منزلها إلى مأوى للقطط والكلاب الضالة.

وقالت مامادوفا -في حديثها لمراسل الأناضول- إنها تخصص قسما من دخلها من دروس تعليم العزف على البيانو لرعاية الحيوانات الضالة.

مامادوفا غيرت منزلها السابق بسبب انزعاج الجيران من الحيوانات (الأناضول)

وأضافت أنها غيرت منزلها السابق عام 2016، بسبب انزعاج الجيران من الحيوانات، مشيرة إلى أنها تعتني بنحو 200 كلب وقطة في مكان مخصص في أرضها البالغ مساحته 30 دونما.

مامادوفا توفر المسكن والطعام والعلاج لجميع الحيوانات في مكان إقامتها (الأناضول)

وذكرت أنها توفر المسكن والطعام والعلاج لجميع الحيوانات في مكان إقامتها بمساعدة بعض محبي الحيوانات، مبينة أنها تقضي معظم وقتها بعناية الحيوانات وخاصة المعاقة منها.

مامادوفا تسمح لمحبي الحيوانات بامتلاك بعض الكلاب أو القطط (الأناضول)

وأوضحت أنها تسمح لبعض محبي الحيوانات بامتلاك بعض الكلاب أو القطط بعد إعادة تأهيلها ورعايتها الطبية، لافتة إلى أنها تشعر بسعادة لا توصف عندما يرسل لها مالكوها الجدد صورا لحيواناتها في مكان إقامتها الجديد.

المصدر : وكالة الأناضول

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