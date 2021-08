معلقا بالسماء.. عطل فني يصيب جسر لندن التاريخي للعام الثاني على التوالي

أعادت السلطات البريطانية فتح جسر برج لندن التاريخي بعد العطل الفني الذي أصابه أمس الثلاثاء؛ عقب مرور بعض السفن، مما تسبب بتعطيله حركة المرور وتغيير مسارات السيارات.

وشارك العديد من النشطاء والمغردين مقاطع مصورة لحظة ارتفاع الجسر وبقائه معلقا بالهواء لمدة 12 ساعة، وهي حادثة تكررت للمرة الثانية خلال عام واحد؛ حيث شارك البعض مقاطع للجسر وقد أصابه عطل فني أيضا في أغسطس/آب العام الماضي 2020.

Tower Bridge is currently experiencing a technical fault and the bridge is stuck open.

Slight pause to my walk #NursesActive but it was cool to see the bridge open for the first time in my life! pic.twitter.com/BE71N13H2d — Paige Louise Brown (@PaigeBrownRMN) August 9, 2021

You know how Tower Bridge got stuck today? Right place, right time! pic.twitter.com/GQAlF34BSw — Jen (OnTheMove) (@JenOnTheMoveUK) August 22, 2020