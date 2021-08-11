بلا يدين ولا قدمين.. بالفيديو: الشاب يوسف أبو عميرة يتخرج بامتياز في الجامعة

حصد الطالب المصري، حمد حسين زناتي، المركز الأول في مسابقة أفضل فكرة تعليمية إلكترونية في اليابان، بعد منافسة مع نحو 2500 طالب من المرحلتين الإعدادية والثانوية من مدارس يابانية مختلفة.