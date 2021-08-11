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بلا يدين ولا قدمين.. بالفيديو: الشاب يوسف أبو عميرة يتخرج بامتياز في الجامعة

يوسف أنهى دراسته الجامعية من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بمعدل ممتاز (92.5) متفوقا على أقرانه

الشاب الفلسطيني يوسف أبو عميرة تفوق بالإرادة والتحدي لظرفه الخاص في قطاع غزة المحاصر (مواقع التواصل)
الشاب الفلسطيني يوسف أبو عميرة تفوق بالإرادة والتحدي لظرفه الخاص في قطاع غزة المحاصر (مواقع التواصل)
11/8/2021

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتخرج الشاب يوسف أبو عميرة، وتحديه لظروف يجدها البعض مستحيلة بسبب ولادته بعيب خلقي بلا أطراف "يدين ورجلين".

ويعيش يوسف (24 عاما) بقطاع غزة، أنهى دراسته الجامعية وتخرج الشهر الماضي في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بمعدل ممتاز (92.5) متفوقا على أقرانه.

ووصف رواد مواقع التواصل مشوار يوسف بالإرادة والتحدي لظرفه الخاص في قطاع غزة المحاصر.

المصدر : وكالة سند

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