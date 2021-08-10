هذه أعمق 9 أماكن على كوكب الأرض.. تعرف عليها

هناك نحو 60 ألف متر من القشرة الصخرية والصهارة التي تفصل سطح الأرض عن لبّها، لكن أعمق الأماكن التي وصل إليها الإنسان على سطح الكوكب أقل من تلك المسافة بكثير، وبعضها لا نملك عنه معلومات دقيقة، مثلما نعرف عن الكواكب والنجوم القريبة من الأرض.

يسلّط موقع "برين بيريز" (brainberries) الأميركي الضوء على أعمق الأماكن الموجودة على سطح الأرض، بدءا من الآبار والمناجم، مرورا بالكهوف والوديان، ووصولا إلى الخنادق البحرية.

1. بئر ماء وودنغدين: المملكة المتحدة- 392 مترا

تقع ضاحية وودنغدين شرق مدينة برايتون في أقصى جنوبي إنجلترا، وتشتهر بأن فيها أعمق بئر في العالم. حُفرت البئر يدويا بين عامي 1858 و1862 على يد المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة في السجن المحلي، وقد توفي العديد منهم في أثناء الحفر.

2. كهف فيرتيجو: سلوفينيا- 603 أمتار

اكتشفت هذا الكهف مجموعة من مستكشفي الكهوف السلوفينيين والإيطاليين عام 1996، ويحتوي على أعمق بئر كارستية في العالم، إذ يبلغ عمقها 603 أمتار.

منجم وادي بينغهام كانيون للنحاس في ولاية يوتا وهو أعمق منجم مفتوح في العالم (غيتي)

3. منجم وادي بينغهام: الولايات المتحدة- 970 مترا

يعدّ هذا المنجم أكبر حفرة على سطح الأرض من صنع الإنسان. بعد أكثر من قرن من عمليات تعدين النحاس في الموقع، تشكّلت حفرة كبيرة بعمق 970 مترا، ويمكن أن يتّسع هذا المنجم لبرج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا فوق سطح البحر.

4- بحيرة بايكال: روسيا- 1642 مترا

تعدّ بايكال أعمق بحيرة على كوكب الأرض، ويبلغ عمقها نحو 1642 مترا.

السائحون يستمتعون بمنظر غروب الشمس لبحيرة بايكال التي أصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية المحلية (غيتي)

5. كهف كروبيرا: جورجيا- 2250 مترا

يعدّ كهف كروبيرا الأعمق في العالم، وهو الكهف الوحيد المعروف إلى الآن الذي يبلغ عمقه أكثر من ألفي متر.

6. مناجم تاوتونا: جنوب أفريقيا- 4500 متر

تقع أعمق مناجم العالم في جنوب أفريقيا، حيث يصل العمق إلى أكثر من 4500 متر. يمكنك أن تتخيل الظروف القاسية التي يتعين على عمال المناجم تحمّلها هناك لاستخراج الذهب، حيث تبلغ درجة الحرارة 60 درجة مئوية.

7. وادي تسانغبو الكبير: الصين- 6 آلاف متر

يقع وادي تسانغبو في منطقة التبت، ويبلغ أقصى عمق فيه أكثر من 6 آلاف متر، وذلك يجعله أعمق واد في العالم.

وادي تسانغبو في منطقة التبت أعمق واد في العالم فأقصى عمق فيه أكثر من 6 آلاف متر (غيتي)

8. ميلووكي ديب: الولايات المتحدة الأميركية- 8740 مترا

يعدّ خندق "ميلووكي ديب" أعمق نقطة في جزيرة بورتوريكو والمحيط الأطلسي بأكمله.

ووفقا للعديد من علماء الجيولوجيا، قد يتولد ثوران بركاني من هذه البقعة في وقت قريب ويتسبب في موجة تسونامي هائلة تؤدي إلى مقتل كثير من الناس.

9. خندق ماريانا- 10.994 مترا

يقع خندق ماريانا في أعمق البحار المحيطية على وجه الأرض، وتحديدا غرب المحيط الهادي إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية. تعدّ "تشالنجر ديب" أعمق نقطة في خندق ماريانا، ويبلغ عمقها -وفقا لبيانات عام 2011- نحو 10.994 أمتار تحت سطح البحر.

ويعدّ هذا الخندق من أقل الأماكن على الأرض التي لا تتوفر عنها معطيات علمية دقيقة.