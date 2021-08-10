هذه أعمق 9 أماكن على كوكب الأرض.. تعرف عليها

تعود قصة السفينة الجانحة “صوفيا” لشهر مارس/آذار عام 2008 عندما طلب قبطان السفينة المالطية الإغاثة من البحرية الجزائرية، بعدما عجز عن تحريكها حيث ارتطمت قاعدتها بالرمل على مشارف شاطئ قرباز شرق العاصمة.
هناك نحو 60 ألف متر من القشرة الصخرية والصهارة التي تفصل سطح الأرض عن لبّها، لكن أعمق الأماكن التي وصل إليها الإنسان على سطح الكوكب أقل من تلك المسافة بكثير، وبعضها لا نملك عنه معلومات دقيقة، مثلما نعرف عن الكواكب والنجوم القريبة من الأرض.
يسلّط موقع "برين بيريز" (brainberries) الأميركي الضوء على أعمق الأماكن الموجودة على سطح الأرض، بدءا من الآبار والمناجم، مرورا بالكهوف والوديان، ووصولا إلى الخنادق البحرية.
تقع ضاحية وودنغدين شرق مدينة برايتون في أقصى جنوبي إنجلترا، وتشتهر بأن فيها أعمق بئر في العالم. حُفرت البئر يدويا بين عامي 1858 و1862 على يد المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة في السجن المحلي، وقد توفي العديد منهم في أثناء الحفر.
اكتشفت هذا الكهف مجموعة من مستكشفي الكهوف السلوفينيين والإيطاليين عام 1996، ويحتوي على أعمق بئر كارستية في العالم، إذ يبلغ عمقها 603 أمتار.
يعدّ هذا المنجم أكبر حفرة على سطح الأرض من صنع الإنسان. بعد أكثر من قرن من عمليات تعدين النحاس في الموقع، تشكّلت حفرة كبيرة بعمق 970 مترا، ويمكن أن يتّسع هذا المنجم لبرج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا فوق سطح البحر.
تعدّ بايكال أعمق بحيرة على كوكب الأرض، ويبلغ عمقها نحو 1642 مترا.
يعدّ كهف كروبيرا الأعمق في العالم، وهو الكهف الوحيد المعروف إلى الآن الذي يبلغ عمقه أكثر من ألفي متر.
تقع أعمق مناجم العالم في جنوب أفريقيا، حيث يصل العمق إلى أكثر من 4500 متر. يمكنك أن تتخيل الظروف القاسية التي يتعين على عمال المناجم تحمّلها هناك لاستخراج الذهب، حيث تبلغ درجة الحرارة 60 درجة مئوية.
يقع وادي تسانغبو في منطقة التبت، ويبلغ أقصى عمق فيه أكثر من 6 آلاف متر، وذلك يجعله أعمق واد في العالم.
يعدّ خندق "ميلووكي ديب" أعمق نقطة في جزيرة بورتوريكو والمحيط الأطلسي بأكمله.
ووفقا للعديد من علماء الجيولوجيا، قد يتولد ثوران بركاني من هذه البقعة في وقت قريب ويتسبب في موجة تسونامي هائلة تؤدي إلى مقتل كثير من الناس.
يقع خندق ماريانا في أعمق البحار المحيطية على وجه الأرض، وتحديدا غرب المحيط الهادي إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية. تعدّ "تشالنجر ديب" أعمق نقطة في خندق ماريانا، ويبلغ عمقها -وفقا لبيانات عام 2011- نحو 10.994 أمتار تحت سطح البحر.
ويعدّ هذا الخندق من أقل الأماكن على الأرض التي لا تتوفر عنها معطيات علمية دقيقة.