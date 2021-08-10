بحركة ذكية.. شاهد- حاملة كرات بيسبول تساعد الأمن في الإمساك بمشجع اقتحم ملعب المباراة

قد تضطر أحيانا إلى حضور اجتماع أو محاضرة مع عدد من الناس المعروفين في مجال معين، وتكون أنت أقلهم معرفة وعلما بالموضوع الذي سيتم طرحه ومناقشته، فماذا عليك أن تفعل؟
صفق كل من في الملعب لحاملة الكرات بعد تلك المساعدة الثمينة لرجال الأمن
وثق شهود عيان، لحظة محاولة حاملة كرات البيسبول لفريق لوس أنجلوس دودجرز الأميركي، مساعدة رجال الأمن في الإمساك بمشجع اقتحم أرض الملعب، عن طريقة عرقلته بطريقة ذكية، أدت إلى دفعه إلى داخل المدرجات.
Here’s some video sent that was sent to me. pic.twitter.com/9hICgcVdR5
— Fabian Ardaya (@FabianArdaya) August 8, 2021
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، المشجع الذي استطاع مراوغة 7 من رجال الأمن داخل الملعب، وتسبب في إسقاط 3 منهم، قبل أن يصطدم بذكاء الفتاة في النهاية.
— zz (@z_3za) August 8, 2021
وحاول المشجع الركض بعيدا عن الأمن خوفا من اللحاق به، فلجأ إلى طرف الملعب وبجوار السور الفاصل بين اللاعبين والجماهير، ليفاجأ بعرقلة الفتاة، والتي ترتب عليها انزلاقه من فوق السور وسقوطه داخل المدرج.
— Jeffrey (@jeffreygeller) August 8, 2021
وتعالت أصوات الجماهير الحاضرة داخل الملعب مع تلك المشاهد، وارتفعت الأصوات بعد عرقلة حاملة الكرات، حيث صفق كل من في الملعب لها بعد تلك المساعدة الثمينة لرجال الأمن.
— andrew (@_sefty28) August 8, 2021