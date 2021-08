بحركة ذكية.. شاهد- حاملة كرات بيسبول تساعد الأمن في الإمساك بمشجع اقتحم ملعب المباراة

وثق شهود عيان، لحظة محاولة حاملة كرات البيسبول لفريق لوس أنجلوس دودجرز الأميركي، مساعدة رجال الأمن في الإمساك بمشجع اقتحم أرض الملعب، عن طريقة عرقلته بطريقة ذكية، أدت إلى دفعه إلى داخل المدرجات.

