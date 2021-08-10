بحركة ذكية.. شاهد- حاملة كرات بيسبول تساعد الأمن في الإمساك بمشجع اقتحم ملعب المباراة

صفق كل من في الملعب لحاملة الكرات بعد تلك المساعدة الثمينة لرجال الأمن

وثق شهود عيان، لحظة محاولة حاملة كرات البيسبول لفريق لوس أنجلوس دودجرز الأميركي، مساعدة رجال الأمن في الإمساك بمشجع اقتحم أرض الملعب، عن طريقة عرقلته بطريقة ذكية، أدت إلى دفعه إلى داخل المدرجات.

Here’s some video sent that was sent to me. pic.twitter.com/9hICgcVdR5 — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) August 8, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، المشجع الذي استطاع مراوغة 7 من رجال الأمن داخل الملعب، وتسبب في إسقاط 3 منهم، قبل أن يصطدم بذكاء الفتاة في النهاية.

وحاول المشجع الركض بعيدا عن الأمن خوفا من اللحاق به، فلجأ إلى طرف الملعب وبجوار السور الفاصل بين اللاعبين والجماهير، ليفاجأ بعرقلة الفتاة، والتي ترتب عليها انزلاقه من فوق السور وسقوطه داخل المدرج.

وتعالت أصوات الجماهير الحاضرة داخل الملعب مع تلك المشاهد، وارتفعت الأصوات بعد عرقلة حاملة الكرات، حيث صفق كل من في الملعب لها بعد تلك المساعدة الثمينة لرجال الأمن.