اللقلق من الطيور المهاجرة التي بدأت تستقر في تونس بسبب توفر الغذاء بعدما كانت زياراتها موسمية

يعتبر اللقلق من الطيور المهاجرة التي بدأت تستقر في تونس بعدما كانت زياراتها موسمية باتجاه مدينة باجة الواقعة شمال غربي البلاد، قبل أن يختار مناطق جديدة في السنوات الأخيرة مثل سجنان في محافظة بنزرت (شمال)، والحمامات بمحافظة نابل (شرق).

فريق وكالة "الأناضول" تعقب الطائر المهاجر -الذي استقر بموطنه الأول (تونس)- في مدينة باجة.

في مدخل هذه المدينة التاريخية عاصمة الشمال الغربي التونسي يعترضك مجسم كبير لـ3 طيور تشابكت أجنحتها، تحرس سنبلة قمح أعلاها عش كبير، كما استوطن اللقلق محطات قديمة لنقل الحديد في مدينتي سجنان والجريصة بمحافظة الكاف (شمال غربي تونس).

طائر مهاجر ورحلة سنوية

الدكتور عماد الستي خبير في البيولوجيا ودراسة الطيور ورئيس الجمعية التونسية لحماية الحياة البرية (مستقلة) يقول في حديثه للأناضول إن "البعض يعتبر هذا الطائر "بشير خير" ونماء، وباتت تربطه علاقة جيدة بالمزارعين في الشمال الغربي للبلاد".

ويشير الستي إلى أن "اللقلق طائر مهاجر يغيب في فصلي الخريف والشتاء، قبل أن يعود نهاية يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط للتعشيش والتزاوج".

ويضيف "يصل الذكر أولا لتجديد العش وتهذيبه وتجهيزه لفترة حضانة البيض، لتلتحق الإناث بعد أسبوعين، يعيش هذا الطائر في أزواج، ولا يغير الذكر شريكته إلا في حالة موتها، ويعود الثنائي كل سنة إلى العش ذاته، تبيض الأنثى بين 2 و4 بيضات عادة، ويعيش منها طائران اثنان غالبا".

ويتابع "يتناوب الثنائي على حضن البيض، وتستمر فترة الحضانة 34 يوما، على أن تكون الفراخ قادرة على الطيران وبدء رحلة العودة خلال 55 يوما".

ويلفت رئيس الجمعية التونسية لحماية الحياة البرية إلى أن أعداد هذا الطائر في ارتفاع من سنة إلى أخرى بسبب حرص بلدَي المنشأ (السنغال ومالي) على عدم صيد وأكل هذه الطيور التي كانت في حدود 300 زوج بداية التسعينيات من القرن الماضي، لتصل أعدادها إلى الآلاف، يختار المئات منها الاستقرار في تونس، وتحديدا بمنطقتي باجة وسجنان.

ويفسر الستي الأمر بأن "توافر الغذاء (الفئران والضفادع والحشرات وغيرها)، فضلا عن توافر الكثير من السدود والبحيرات في شمال غربي تونس جعلا مئات الأزواج تختار الاستقرار بتونس وعدم استمرار رحلاتها".

اللقلق طائر مهاجر يغيب في فصلي الخريف والشتاء قبل أن يعود نهاية يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط للتعشيش والتزاوج (الأناضول)

الحاج قاسم.. أسطورة اللقلق المحلية

لا يتغير مسار الرحلة السنوية للطائر الأفريقي المتميز بريش أبيض يكسو كامل جسمه باستثناء أسفل الجناحين والذيل، والذي يعني اسمه (اللقلق) في العربية "كثير الحديث"، فيقال: رجل لق، بسبب كثرة كلامه، على غرار صوت الطائر في فترة التزاوج.

ويتعارف على هذه الطيور محليا بتسمية "الحاج قاسم" أو "البلارج".

ويقول الستي إن "هذه التسمية تتوارثها الأجيال، وقديما اعتقد سكان المنطقة أن غياب الطيور في فترات محددة من السنة يتوافق وموسم الحج، إذ كانت الطيور تقترب بلا خوف من قوافل الحجاج".

فريق "الأناضول" تعقب الطائر بين مدينتي باجة وسجنان، حيث تركزت الأعشاش بأعلى أعمدة الكهرباء وفوق الكنائس القديمة أو على عارضات حديدية شيدت خصيصا من قبل شركة الكهرباء والغاز (حكومية)، لتوفير مكان للتعشيش وعدم تسبب هذه الطيور بانقطاع الكهرباء، الأمر الذي كان يتكرر حتى عام 2010.

"وقامت شركة الكهرباء والغاز بعد مبادرات من عدد من موظفيها في محافظة باجة بتركيب العارضات الحديدية عام 2009، وباتت الشركة تضع موازنة تصل إلى نحو 110 ملايين دينار (حوالي 40 ألف دولار)"، وفق مصدر داخل الشركة رفض ذكر اسمه.

"بشير خير" وصديق المزارعين

مجسم طائر اللقلق الذي يتركز عند مدخل مدينة باجة تأكيد على خصوصية علاقة سكان المنطقة معه، فالفريق الرياضي بالمحافظة (الأولمبي الباجي) يحمل أيضا صورة لطائر لقلق محلق في شعاره، وجماهير الكرة تتعارف على الفريق بـ"نادي اللقالق".

جميع سكان المنطقة يستبشرون خيرا بوصول أسراب اللقالق، فقدومها يعني موسما زراعيا جيدا، والحصيلة من الحبوب أو ثمار الأشجار وغيرها ستكون كبيرة كلما زاد عدد الطيور الواصلة إلى البلاد.

المزارعون يحبون طائر اللقلق، فهو يعيش على صيد الحشرات والضفادع والفئران وحتى الأفاعي التي تهدد المحاصيل، وبالتالي، ثمة مصلحة مشتركة بين الطرفين، فالفلاح يضمن حراسة المحصول، والطائر يلقى الترحاب أينما حل ويجد الغذاء قرب البحيرات والقرى، خصوصا مع توافر المياه في المناطق الرطبة.

المزارعون يحبون طائر اللقلق كونه يخلصهم من الحشرات والضفادع والفئران التي تهدد المحاصيل (الأناضول)

ويقول الستي إن "توافر الغذاء طوال فصول السنة وعدم تهديد حياة الطائر بالصيد جعلا أسرابا من هذه الطيور وأخرى تشبهها تختار الاستقرار على غرار اللقلق في تونس وأصناف أخرى بإسبانيا وفرنسا وبولندا، ودوره إيكولوجيا جيد ويساعد التنوع البيولوجي".

ويصل طول جناحي اللقلق عند فتحهما إلى قرابة المترين، ويعيش هذا الطائر في أسراب بأعشاش متقاربة في محطات نقل الحديد القديمة أو في أعشاش متقاربة على العارضات الحديدية أعلى أعمدة الكهرباء.

وجود اللقلق في بعض الأماكن يزيدها سحرا وجمالا، ويدرك المزارعون أن صوته وصوت منقاره في ضربات سريعة يشيران إلى بداية موسم التزاوج، أو دفع الفراخ لبداية مرحلة تعلم الطيران قبل رحلتها الأولى التي تنطلق سنويا من تونس، قبل أن تعود إليها لاحقا.

وفي ميزة أخرى فإن طيور اللقلق تسمح لطيور أخرى -كالحمام أو بعض أنواع العصافير- بأن تبيض في عشها وتعيش برفقة فراخها من دون أن تسبب لها أذى، مما يعكس خصوصية هذا الطائر الذي يعد صديقا للجميع أينما حل.