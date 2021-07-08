أربيل- يُدير العراقي مام درويش (63 عاما) مقهى في إحدى القرى الحدودية بمنطقة بيارة بين إقليم كردستان العراق وإيران، إلا أن اللافت أن المكان الذي يبيع فيه الشاي يفصله عن إيران مجري مائي صغير لا يتجاوز عرضه نصف متر.

هذه الخاصية للمقهى جعلت أغلب الزبائن الإيرانيين يجتازون الحدود لاحتساء الشاي العراقي المعروف بنكهته الخاصة عندهم دون حاجتهم لتأشيرة الدخول أو ختم جوازات السفر. واعتادوا أن يشربوا شاي درويش في أوقاتٍ مختلفة، بالإضافة إلى أن المقهى أصبح نقطة سياحية لافتة للسائحين العراقيين القادمين من مناطق وسط وجنوب البلاد.

يفتح درويش مقهاه عند السابعة صباحا حتى السابعة مساء من كل يوم، ويبيع الشاي بـ 250 ديناراعراقيا (15 سنتا تقريبا) داخل العراق، لكنه يبيعه بمبلغ بسيط لا يتجاوز ألف تومان للمواطنين الايرانيين بمد يده فقط من فوق المجرى المائي الصغير.