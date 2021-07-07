تداول نشطاء سعوديون لقطات مصورة تظهر تجول أسد فوق سطح أحد المنازل في حي الرمال بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال المركز الوطني السعودي لتنمية الحياة الفطرية في بيان رسمي نشره على الحساب الرسمي تويتر إن "الفريق توجه إلى الموقع بعد توفير الدعم الأمني من قبل وزارة الداخلية، وتمت السيطرة على الأسد وتخديره دون وقوع أي أضرار عليه أو أضرار بشرية".

وأكد المركز أن عملية السيطرة تمت بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني، وأنه تم نقله إلى مركز إيواء متخصص، للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادئ الرفق بالحيوان، والمحافظة على الحياة الفطرية تحت إشراف طبيب بيطري.

وأشار بيان المركز إلى أن اقتناء الحيوانات المفترسة يعد مخالفة لكون المركز لم يرخص له سابقا، وأنه يتنافى مع معايير الإيواء والاقتناء ويشكل تهديدا أمنيا لسكان الحي.

#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية يسيطر على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض بالتعاون مع #القوات_الخاصة_للأمن_البيئي و #الدفاع_المدني . pic.twitter.com/uJOJ5pIsTn — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) July 6, 2021