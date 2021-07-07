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تجول فوق سطح أحد المنازل.. السيطرة على أسد في السعودية

السيطرة على الأسد الطليق تمت بعد تخديره وبدون خسائر أو أضرار (مواقع التواصل الاجتماعي)
السيطرة على الأسد الطليق تمت بعد تخديره وبدون خسائر أو أضرار (مواقع التواصل الاجتماعي)
7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202111:16 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء سعوديون لقطات مصورة تظهر تجول أسد فوق سطح أحد المنازل في حي الرمال بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال المركز الوطني السعودي لتنمية الحياة الفطرية في بيان رسمي نشره على الحساب الرسمي تويتر إن "الفريق توجه إلى الموقع بعد توفير الدعم الأمني من قبل وزارة الداخلية، وتمت السيطرة على الأسد وتخديره دون وقوع أي أضرار عليه أو أضرار بشرية".

وأكد المركز أن عملية السيطرة تمت بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني، وأنه تم نقله إلى مركز إيواء متخصص، للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادئ الرفق بالحيوان، والمحافظة على الحياة الفطرية تحت إشراف طبيب بيطري.

وأشار بيان المركز إلى أن اقتناء الحيوانات المفترسة يعد مخالفة لكون المركز لم يرخص له سابقا، وأنه يتنافى مع معايير الإيواء والاقتناء ويشكل تهديدا أمنيا لسكان الحي.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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