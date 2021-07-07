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"أنقذوا غابات خنشلة".. نداء استغاثة وجهود رسمية وشعبية للمساهمة في إخماد حرائق ضخمة بالجزائر

جهود رسمية وشعبية للمساهمة في إخماد النيران بخنشلة (مواقع التواصل الاجتماعي)
جهود رسمية وشعبية للمساهمة في إخماد النيران بخنشلة (مواقع التواصل الاجتماعي)
7/7/2021

تصدر وسم "أنقذوا غابات خنشلة" قائمة التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي بعد اشتعال النيران -الأحد الماضي- في مساحات واسعة من غابات ولاية خنشلة شمال شرق الجزائر.

وأطلق الجزائريون عبر مواقع التواصل نداءات استغاثة تبعتها جهود رسمية وشعبية للمساهمة في إخماد النيران، كما انتقد جزائريون "الاستجابة البطيئة" من قبل السلطات تجاه هذه الحرائق.

وتداول رواد منصات التواصل في الجزائر مقاطع فيديو توضح حجم انتشار النيران، كما تداولوا مقطع فيديو لفرحة رجال الإطفاء وعدد من الشبان الذين هرعوا للمساعدة في إطفاء الحرائق، وذلك أثناء هطول الأمطار في المنطقة.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة الجزائرية نقلا عن تصريحات للمدير العام للغابات، -أمس الثلاثاء- فقد تسبب الحريق في تدمير 1500 هكتار من الغطاء النباتي في الولاية، مؤكدة استمرار عمليات إخماد النيران منذ اشتعال النيران.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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