نظرا لمحدودية كمية الماء التي تُستخدم وكثافة الزراعة، فإن إنتاج هذا النوع من الزراعة يعادل أضعاف إنتاج نفس المساحة من الزراعة السمكية أو النباتية في الأماكن المفتوحة وبالطرق التقليدية.

يدير رائد أعمال مصري شاب مزرعة مائية يزرع فيها نباتات ورقية تتفاوت من الريحان الإيطالي الطازج وحتى التوابل والأعشاب العطرية، ويقول إن طريقته في الزراعة توفر 95% من الماء الذي يُستخدم في الزراعة التقليدية.

وأسس عبد الرحمن أحمد ناصف (31 عاما) مشروعه: مزرعة "نيتشر ووركس" عام 2017، وهو ينتج منذ ذلك الحين ويبيع مجموعة متنوعة من الخضروات الورقية.

ويستزرع المشروع -المقام على مساحة فدان واحد- وينتج سمك البلطي وخضروات ورقية طازجة، باستخدام فضلات السمك سمادا طبيعيا في دائرة مغلقة.

زراعة السمك والنباتات

ويُستزرع السمك ويُربى في أحواض، حيث يضع فضلاته ليتم ترشيح المياه بعد ذلك لفصل تلك الفضلات واستخدامها في تغذية النبات.

وعن ذلك يقول عبد الرحمن لتلفزيون رويترز "إحنا السيستم هنا دايرة مغلقة، عبارة عن أحواض سمك وأحواض زرع. السمك بننزل فيه الزريعة، بتبقى صغيرة الحجم، بنأكّل (نُطعم) السمك، السمك بيكبر بيطلع فضلات. في المرحلة دي الفضلات دي تعتبر سماد طبيعي، بتعدي على فلترة بنفلتر (نرشح) فيها الميه (الماء) وبعد كده الميه بتروح للزرع، الزرع بيبقى عايم في الميه بيمتص كل الغذاء اللي جاي من السمك والميه بترجع تاني للسمك ميه نظيفة".

والزراعة المائية شكل من أشكال الزراعة التي تعتمد على الماء بدلا من التربة، وعلى العناصر الغذائية المركزة في محلول الماء لتغذية النبات.

ونظرا لمحدودية كمية الماء التي تُستخدم وكثافة الزراعة، فإن إنتاج هذا النوع من الزراعة يعادل أضعاف إنتاج نفس المساحة من الزراعة السمكية أو النباتية في الأماكن المفتوحة وبالطرق التقليدية.

وأوضح عبد الرحمن ذلك قائلا "الزراعة اللي إحنا بنشتغل بيها هنا دي بتوفر 95% ميه (ماء) أقل من الزراعة التقليدية، علشان هى دايرة مغلقة من الميه. فبنملى السيستم مرة واحدة وهو بيقعد يشتغل دي من ناحية. من ناحية ثانية إنه الكثافة، يعني الزراعة هنا عشان مُكدسة أوي فبتبقى كثيفة، فبتساعدنا إن إحنا في مساحة صغيرة أوى ننتج 10 أضعاف اللي الفدان بينتجه في مساحة أصغر".

دورة الأسماك والنباتات

وفيما يتعلق بالسمك الذي تنتجه مزرعته، قال عبد الرحمن "البلطي للأسف السمعة بتاعته في مصر إنه هو بيطلع في مصارف وبياكل أكل وحش جدا، فالناس مش بتبقى مطمنة أوي لما بتاكله. العكس بقى هنا إن إحنا السمك ده أهم حاجة عندنا في المزرعة، السمك ده هو الروح بتاعة المزرعة، كل أما السمك يبقى عايش بطريقة أحسن كل ما بياكل أحسن نوع من العلف كل ما ده بيساعد الزرع إن الزرع يطلع بأحسن شكل، فهما بيكملوا بعض".

وأضاف عبد الرحمن "الفضلات بتاعة السمك تعتبر سماد طبيعي بيكفي كل احتياجات الزرع من عناصر طبعا على حسب، بتفرق من نوع العلف إيه، بيبقى فيه عنصر أو عنصرين بيبقوا ناقصين، هما دول اللي إحنا بنزودهم زي مثلا الحديد".

وأنتجت مزرعة "نيتشر ووركس" العام الماضي نحو طنين اثنين من الخضروات الورقية، وهي تبيع إنتاجها للفنادق والمطاعم وأسواق البيع بالتجزئة.

وتعاني مصر من نقص كبير في المياه بسبب عدة عوامل، من بينها تغير المناخ والتلوث وزيادة عدد السكان. ويقول مسؤولون إن سد النهضة الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يثير شكوكا بخصوص احتمال توفر مياه نهر النيل في مصر مستقبلا كما كانت عليه فيما مضى.