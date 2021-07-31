اختار الشاب الخريج "أحمد"، إعلان خطبته على الخريجة "مريم" من أعلى منصة التخرج في جامعة فلسطين، بمدينة غزة.

ووثق مقطع مصور التقطه الصحفي هاني أبو رزق لحظة تكريم الجامعة للخريج أحمد، ليبادر بإخراج "خاتم الخطوبة" واستدعاء خطيبته "مريم" وإشهار خطبتهما على منصة التخرج ثم قلدها طوقا من الورد.

ولاقى الخريجان مباركة الأكاديميين واحتفاء الحاضرين في حفل التخرج، وتظهر في الخلفية أغنية "مبروك مبروك" الخاصة بالخطوبة.