حوّل فنيون أتراك في بلدية مدينة قيصري، حافلة ركاب خردة إلى فندق متنقل، وذلك لخدمة فرق الإطفاء العاملة في المناطق التي تشهد كوارث طبيعية.

وقال مدير دائرة الصيانة في بلدية قيصري الكبرى، سلمان صفا سورملي أوغلو، إن الحافلة كانت تستخدم في نقل الركاب بالمدينة، وجاء وقت خروجها من الخدمة لتكون خردة، إلا أنهم قرروا عمل شيء مختلف منها لتخدم فرق الإطفاء التي تهرع إلى المساعدة أثناء الحالات الطارئة والكوارث.

وأشار إلى أنهم بعد الاستشارات قرروا تحويل الحافلة الخردة إلى فندق متنقل، ودرسوا كل التفاصيل التي يمكن أن توفر الراحة لأفراد فرق الإطفاء.

وأوضح أن الحافلة -الفندق- تتسع لـ12 شخصا، وتحتوي على أَسرّة نوم، وحمام، ودورة مياه (مرحاض)، وفرن، وماكينة غسل الصحون، وأخرى لغسل الملابس، وثلاجة.

ولفت إلى أنه بفضل جهود الفنيين بدائرة الصيانة تمكنوا من تحويل الحافلة الخردة إلى شيء أشبه بفندق متنقل وبمصاريف قليلة بلغت 150 ألف ليرة تركية (نحو 18 ألف دولار).