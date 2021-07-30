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كلفته 600 دولار.. شاهد: عامل عراقي يصنع سيارة من مخلفات الدراجات الهوائية والنارية

وزن السيارة نحو 465 كغم، وعداد سرعتها 70 كلم/ساعة تقريبا، وبها مقعد واحد يتسعُ لشخصين، وحمولتها 300 كلغم

30/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202105:00 PM (مكة المكرمة)

أربيل- نجح الشاب العراقي إسماعيل عبد الله -من ناحية روفيا التابعة لمحافظة دهوك- بإقليم كردستان العراق في صنع سيارة صغيرة الحجم، لكنها تختلف في التصميم والشكل الخارجي والمواد التي استخدمت في صناعتها عن السيارات الأخرى، مستفيدا من عمله في محل لتصليح الدراجات الهوائية والنارية والمولدات الكهربائية.

استخدم الميكانيكي العراقي مخلّفات المولدات الكهربائية والدراجات الهوائية والنارية في صُنع سيارته الصغيرة التي بلغت كلفتها نحو 600 دولار أميركي، بالإضافة إلى استخدام بعض مخلفات المواد الأخرى مثل الأبواب والشبابيك والثلاجات وغيرها.

يبلغ وزن السيارة نحو 465 كغم، وعداد سرعتها يصل إلى 70 كلم/ساعة تقريباً، وبها مقعد واحد لكنها تتسعُ لشخصين، وأما حمولتها القصوى فهي تقريبا 300 كلغم، ويستخدمها صانعها في احتياجاته اليومية.

ويطمح الشاب العراقي إلى تطوير قدراته وموهبته لصناعة نماذج سيارات أخرى، والمشاركة في المسابقات والمعارض الدولية، إلا أن غياب الدعم وعدم توفر الإمكانيات المالية يحول دون ذلك، لا سيما وهو يقضي ساعات طويلة في العمل يوميا لتأمين لقمة العيش لعائلته، ويخصص أوقاتا قليلة للانشغال بإبداعاته.

المصدر : الجزيرة

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