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منوعات|لبنان

مبادرة شبابية تشجع على الاحتجاج ضد تردي الأوضاع المعيشية بلبنان

شبان لبنانيون وزعوا سكاكر على المارّين لتذكيرهم بغلاء الأسعار في لبنان (مواقع التواصل)
شبان لبنانيون وزعوا سكاكر على المارّين لتذكيرهم بغلاء الأسعار في لبنان (مواقع التواصل)
3/7/2021

أطلق مجموعة من الشبان في منطقة مرجعيون في لبنان مبادرة "حبة بونبون لتصحصح"، وهي مبادرة لحث الناس على التحرك ضد الغلاء وارتفاع سعر الدولار والمحروقات والخبز.

وفي المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر مجموعة من الشبان اللبنانيين، وهم يقومون بوضع حاجز على الطريق وتوزيع قطع السكاكر على المارّين لتذكيرهم بغلاء الأسعار في لبنان، وعدم توفر بعض السلع وانهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019 -المصنفة من أشد الأزمات منذ عام 1850 وفقا للبنك الدولي- فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار.

وتزامنت قرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة مع ارتفاع معدل البطالة، والتضخم، وغياب عدد كبير من الأدوية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها، مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، حيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، حسب الأمم المتحدة.

المصدر : وكالة سند

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