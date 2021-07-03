أطلق مجموعة من الشبان في منطقة مرجعيون في لبنان مبادرة "حبة بونبون لتصحصح"، وهي مبادرة لحث الناس على التحرك ضد الغلاء وارتفاع سعر الدولار والمحروقات والخبز.

وفي المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر مجموعة من الشبان اللبنانيين، وهم يقومون بوضع حاجز على الطريق وتوزيع قطع السكاكر على المارّين لتذكيرهم بغلاء الأسعار في لبنان، وعدم توفر بعض السلع وانهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

"حبة بونبون" لتصحصح.. مبادرة أطلقها مجموعة من الشبان في مرجعيون لحث الناس على التحرك ضد الغلاء وارتفاع سعر الدولار والمحروقات والخبز#لبنان #Lebanon pic.twitter.com/DDouO5kUN8 — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) July 2, 2021

ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019 -المصنفة من أشد الأزمات منذ عام 1850 وفقا للبنك الدولي- فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار.

وتزامنت قرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة مع ارتفاع معدل البطالة، والتضخم، وغياب عدد كبير من الأدوية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها، مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، حيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، حسب الأمم المتحدة.