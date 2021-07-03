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تلقى رواجا كبيرا.. تركي يمتهن صنع الألعاب الخشبية للأطفال

مراد سونماز يعيل أسرته عبر بيع الألعاب الخشبية التي بدأ صنعها بوصفها هواية قبل 4 أعوام لإسعاد طفله.

3/7/2021

يتفنن التركي مراد سونماز (50 عاما) بولاية مرسين (جنوبي البلاد) في صنع ألعاب خشبية للأطفال، حيث تلقى إقبالا كبيرا، وباتت مصدر رزقه.

وكانت البداية قبل 4 أعوام حينما صنع لعبة على شكل طاحونة هوائية من أجل طفله عمر (8 أعوام).

وبعد أن نالت اللعبة إعجاب عمر، بدأ سونماز (أب لطفلين) صنع ألعاب أخرى وأهداها للأطفال في محيطه.

وحينما لاحظ الاهتمام الكبير الذي يبديه الأطفال بتلك الألعاب قرر تحويل الطابق الأرضي من منزله -الواقع في قضاء طرسوس- إلى ورشة لصنع الألعاب الخشبية.

وفي حديث للأناضول، قال سونماز إنه بينما كان يبحث عن عمل بعد ترك وظيفته في شركة للخدمات اللوجيستية، خطر على باله بيع وتسويق الألعاب التي يصنعها عبر الإنترنت.

وأوضح أنه بات يعيل أسرته عبر بيع الألعاب الخشبية، التي يسوقها عبر الإنترنت داخل تركيا وخارجها.

ولفت إلى أنه ينجز في اليوم الواحد لعبتين خشبيتين، ويهدف إلى إنشاء علامة تجارية خاصة به مستقبلا.

أطفال يلعبون بالألعاب الخشبية التي صنعها لهم مراد (الأناضول)

وذكر أنه منذ أيام الطفولة كان لديه شغف تجاه مثل هذه الألعاب، وأنه سعيد بهذا العمل الذي بدأ بوصفه هواية.

وأكد وجود إقبال خارجي على أعماله، وأنه أرسل العديد منها إلى أوروبا.

وأشار إلى أنه يتلقى دعوات أوروبية وأميركية لعرض أعماله، وأنه يعتزم الذهاب إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أحد المهرجانات.

المصدر : وكالة الأناضول

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