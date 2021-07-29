تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة، في مدينة نوفوكوزنتسك (جنوب غرب سيبيريا) الأسبوع الماضي، للحظة إنقاذ مسنة لطفل سقط من نافذة مفتوحة بأحد المباني السكنية في المدينة.

وجاء في تقرير شرطة المدينة -الذي نقلته وسائل الإعلام- أن المرأة، بعد أن أنقذت الطفل ونقلته إلى والديه، غادرت المكان دون ترك أي بيانات عن نفسها. ولم تستطع الشرطة العثور على المرأة للتعبير عن الشكر إلا بعد مرور نحو أسبوع من الحادث.

يُذكر أن الطفل لم يصب جراء الحادث.