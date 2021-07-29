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فيديو سجلته كاميرا مراقبة.. مسنة روسية تنقذ طفلا من موت محتم لحظة سقوطه من النافذة

وقعت الحادثة بمدينة نوفوكوزنتسك جنوب روسيا (مواقع التواصل)
وقعت الحادثة بمدينة نوفوكوزنتسك جنوب روسيا (مواقع التواصل)
29/7/2021

تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة، في مدينة نوفوكوزنتسك (جنوب غرب سيبيريا) الأسبوع الماضي، للحظة إنقاذ مسنة لطفل سقط من نافذة مفتوحة بأحد المباني السكنية في المدينة.

وجاء في تقرير شرطة المدينة -الذي نقلته وسائل الإعلام- أن المرأة، بعد أن أنقذت الطفل ونقلته إلى والديه، غادرت المكان دون ترك أي بيانات عن نفسها. ولم تستطع الشرطة العثور على المرأة للتعبير عن الشكر إلا بعد مرور نحو أسبوع من الحادث.

يُذكر أن الطفل لم يصب جراء الحادث.

المصدر : وكالة سند

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