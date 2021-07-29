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منوعات|أستراليا

بمكالمة فيديو.. ذكر سلحفاة يلتقي أنثاه أثناء تواجدها في الحجر الصحي بأستراليا

الحيوانان ظهرا سعيدين بالتجربة الجديدة وحاول المنظمون إظهارهما كأنهما يستطيعان التواصل عبر الفيديو (مواقع التواصل)
الحيوانان ظهرا سعيدين بالتجربة الجديدة وحاول المنظمون إظهارهما كأنهما يستطيعان التواصل عبر الفيديو (مواقع التواصل)
29/7/2021

نشرت صفحة حديقة الزواحف الأسترالية مقطع فيديو -عبر فيسبوك- للقاء بين ذكر السلحفاة وأنثاه الجديدة القادمة من ألمانيا، التي تخضع لفترة الحجر الصحي مؤخرا.

وأظهر المقطع ذكر السلحفاة -الذي يطلق عليه "هيوغو غالاباغوس"- مع "إستريلا"، وهو الذي عانى كثيرا من صعوبة الالتقاء بالأصدقاء، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وبدا الاثنان سعداء بتلك التجربة، حيث حاول المنظمون إظهارهما كأنهما يستطيعان التواصل من خلال مكالمات الفيديو عبر الهاتف المحمول.

وعلقت صفحة الحديقة -في منشور لها- قائلة "مع وجود كثير من الأشخاص في جميع أنحاء أستراليا في حالة إغلاق حاليا، فإن الاتصال بأحبّائك أمر يمكننا جميعا الارتباط به".

وأضافت أنه "من المقرر أن تخرج إستريلا -التي جاءت إلينا طوال الطريق من حديقة "روستوك" (Rostock) في ألمانيا- من الحجر الصحي في منتصف سبتمبر (أيلول المقبل). لا يستطيع هيوغو الانتظار!"

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة سند

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